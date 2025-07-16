https://1prime.ru/20250716/peskov-859545200.html
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков - 16.07.2025, ПРАЙМ
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков
В Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:25+0300
2025-07-16T11:25+0300
2025-07-16T11:25+0300
вооружения
общество
германия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым Таурусам вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Таурусы не поставляются", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250709/zakharova-859321395.html
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общество , германия, украина, дмитрий песков
Вооружения, Общество , ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков
Песков: в ФРГ есть "остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus