Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250716/peskov-859545200.html
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков - 16.07.2025, ПРАЙМ
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков
В Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:25+0300
2025-07-16T11:25+0300
вооружения
общество
германия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым Таурусам вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Таурусы не поставляются", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250709/zakharova-859321395.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , германия, украина, дмитрий песков
Вооружения, Общество , ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
11:25 16.07.2025
 
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков

Песков: в ФРГ есть "остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым Таурусам вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Таурусы не поставляются", - сказал Песков журналистам.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Захарова предостерегла Берлин от поставок Киеву ракет Taurus
9 июля, 11:55
 
ВооруженияОбществоГЕРМАНИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала