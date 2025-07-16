https://1prime.ru/20250716/peskov-859545200.html

В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков

В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков - 16.07.2025, ПРАЙМ

В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Киеву, заявил Песков

В Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:25+0300

2025-07-16T11:25+0300

2025-07-16T11:25+0300

вооружения

общество

германия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым Таурусам вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Таурусы не поставляются", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250709/zakharova-859321395.html

германия

украина

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общество , германия, украина, дмитрий песков