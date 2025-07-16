https://1prime.ru/20250716/peskov-859545347.html

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:28+0300

2025-07-16T11:28+0300

2025-07-16T11:28+0300

политика

общество

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/76611/41/766114137_0:94:1500:938_1920x0_80_0_0_dd0122fb92591e7e29bec9f94ee065d6.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина с Трампом.

https://1prime.ru/20250715/tramp-859486317.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков