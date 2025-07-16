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В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:28+0300
2025-07-16T11:28+0300
2025-07-16T11:28+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина с Трампом.
https://1prime.ru/20250715/tramp-859486317.html
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общество , сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшее время не планируется