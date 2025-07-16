Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250716/peskov-859545347.html
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - 16.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:28+0300
2025-07-16T11:28+0300
политика
общество
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/76611/41/766114137_0:94:1500:938_1920x0_80_0_0_dd0122fb92591e7e29bec9f94ee065d6.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина с Трампом.
https://1prime.ru/20250715/tramp-859486317.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76611/41/766114137_62:0:1438:1032_1920x0_80_0_0_a1ad621df9f81b5c6cbb518abc4284bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
11:28 16.07.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшее время не планируется

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина с Трампом.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с Путиным
Вчера, 08:50
 
ПолитикаОбществоСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала