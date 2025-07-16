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Португалия возобновила покупки российского СПГ
Португалия возобновила покупки российского СПГ - 16.07.2025, ПРАЙМ
Португалия возобновила покупки российского СПГ
Португалия в мае возобновила покупки российского сжиженного природного газа (СПГ) после перерыва на два месяца, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:53+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Португалия в мае возобновила покупки российского сжиженного природного газа (СПГ) после перерыва на два месяца, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Португалия остановила покупки сжиженного газа из России в марте и не импортировала его два первых весенних месяца. В мае же страна неожиданно возобновила импорт – сразу на 32,4 миллиона евро. Россия в мае поставила в Евросоюз газа на 1,1 миллиарда евро, что почти на четверть больше уровня месяцем ранее, показал анализ агентства данных Евростата. В результате наша страна поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию.
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общество , португалия, норвегия, евростат, ес
Энергетика, Общество , ПОРТУГАЛИЯ, НОРВЕГИЯ, Евростат, ЕС
Португалия возобновила покупки российского СПГ
Португалия возобновила покупки российского СПГ после перерыва на два месяца
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Португалия в мае возобновила покупки российского сжиженного природного газа (СПГ) после перерыва на два месяца, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Португалия остановила покупки сжиженного газа из России в марте и не импортировала его два первых весенних месяца. В мае же страна неожиданно возобновила импорт – сразу на 32,4 миллиона евро.
Россия в мае поставила в Евросоюз газа на 1,1 миллиарда евро, что почти на четверть больше уровня месяцем ранее, показал анализ агентства данных Евростата. В результате наша страна поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию.
Россия обогнала Норвегию по поставкам газа в Евросоюз