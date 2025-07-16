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СМИ: в ЕС одобрили идею жестких мер против США в случае введения пошлин - 16.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в ЕС одобрили идею жестких мер против США в случае введения пошлин
СМИ: в ЕС одобрили идею жестких мер против США в случае введения пошлин - 16.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС одобрили идею жестких мер против США в случае введения пошлин
Более шести стран Евросоюза поддерживают инициативу Франции по применению наиболее мощного торгового инструмента блока против США, если те введут 30-процентные... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T16:31+0300
2025-07-16T16:31+0300
экономика
сша
франция
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более шести стран Евросоюза поддерживают инициативу Франции по применению наиболее мощного торгового инструмента блока против США, если те введут 30-процентные пошлины против ЕС после 1 августа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Все больше членов Евросоюза хотят, чтобы блок активировал свой самый мощный торговый инструмент против США, если две стороны не достигнут приемлемого соглашения к 1 августа, а (президент США - ред.) Дональд Трамп осуществит свою угрозу и введет 30-процентные пошлины в отношении крупнейшего торгового партнера США. Более полдюжины европейский столиц поддерживают возглавляемую Францией инициативу по использованию так называемого инструмента против принуждения. Несколько государств-членов более осторожны, а другие пока не высказали свою позицию", - говорится в сообщении агентства. По словам источников, этот вопрос обсуждался на встрече министров торговли ЕС в понедельник. Еврокомиссар Майкл Макграт ожидает, что соглашение с США будет достигнуто к 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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сша, франция, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, США, ФРАНЦИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
16:31 16.07.2025
 
СМИ: в ЕС одобрили идею жестких мер против США в случае введения пошлин

Bloomberg: более 6 стран ЕС одобряют идею жестких мер против США в случае пошлин

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более шести стран Евросоюза поддерживают инициативу Франции по применению наиболее мощного торгового инструмента блока против США, если те введут 30-процентные пошлины против ЕС после 1 августа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Все больше членов Евросоюза хотят, чтобы блок активировал свой самый мощный торговый инструмент против США, если две стороны не достигнут приемлемого соглашения к 1 августа, а (президент США - ред.) Дональд Трамп осуществит свою угрозу и введет 30-процентные пошлины в отношении крупнейшего торгового партнера США. Более полдюжины европейский столиц поддерживают возглавляемую Францией инициативу по использованию так называемого инструмента против принуждения. Несколько государств-членов более осторожны, а другие пока не высказали свою позицию", - говорится в сообщении агентства.
По словам источников, этот вопрос обсуждался на встрече министров торговли ЕС в понедельник.
Еврокомиссар Майкл Макграт ожидает, что соглашение с США будет достигнуто к 1 августа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
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ЭкономикаСШАФРАНЦИЯВАШИНГТОНДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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