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Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию достигли рекордных значений
Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию достигли рекордных значений - 16.07.2025, ПРАЙМ
Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию достигли рекордных значений
Июньские поставки мороженого из Южной Кореи в Россию выросли как в годовом, так и в месячном выражении, достигнув рекордных значений, следует из анализа РИА... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T02:17+0300
2025-07-16T02:17+0300
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общество
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москва
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Июньские поставки мороженого из Южной Кореи в Россию выросли как в годовом, так и в месячном выражении, достигнув рекордных значений, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.
Так, в июне Москва купила у Сеула мороженого на 933 тысячи долларов - это на пятую часть больше, чем месяц назад, и на 11% больше, чем годом ранее. Такие объемы стали рекордными за все время торговли двух стран.
Суммарно за первое полугодие 2025 года из Южной Корею в Россию прибыло мороженого на 3,9 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад. По итогам всего прошлого года поставки составили чуть больше 5 миллионов долларов.
В июне Россия, как и год назад, заняла 4-е место среди главных покупателей мороженого у Страны утренней свежести. А в прошлом месяце она была 7-й. В топ-5 по итогам июня также вошли США (3,1 миллиона долларов), Канада (1,3 миллиона), Филиппины (1,1 миллиона) и Китай (780 тысяч долларов).
Всего за июнь Южная Корея продала мороженого на 11,6 миллиона долларов. В годовом выражении экспорт вырос на 29%, а в месячном – сократился на 19%.
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общество , южная корея, москва, сеул
Общество , ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, СЕУЛ
Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию достигли рекордных значений
Поставки мороженого из Южной Кореи в Россию в июне достигли рекордных значений
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Июньские поставки мороженого из Южной Кореи в Россию выросли как в годовом, так и в месячном выражении, достигнув рекордных значений, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.
Так, в июне Москва купила у Сеула мороженого на 933 тысячи долларов - это на пятую часть больше, чем месяц назад, и на 11% больше, чем годом ранее. Такие объемы стали рекордными за все время торговли двух стран.
Суммарно за первое полугодие 2025 года из Южной Корею в Россию прибыло мороженого на 3,9 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад. По итогам всего прошлого года поставки составили чуть больше 5 миллионов долларов.
В июне Россия, как и год назад, заняла 4-е место среди главных покупателей мороженого у Страны утренней свежести. А в прошлом месяце она была 7-й. В топ-5 по итогам июня также вошли США (3,1 миллиона долларов), Канада (1,3 миллиона), Филиппины (1,1 миллиона) и Китай (780 тысяч долларов).
Всего за июнь Южная Корея продала мороженого на 11,6 миллиона долларов. В годовом выражении экспорт вырос на 29%, а в месячном – сократился на 19%.