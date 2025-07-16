Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250716/pravitelstvo-859532759.html
СМИ: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам
СМИ: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам - 16.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам
Правительство ФРГ достигло соглашения с Еврокомиссией по вопросу государственных заимствований, соответствующий план рассчитан до 2029 года, сообщает немецкое... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T02:53+0300
2025-07-16T02:53+0300
общество
германия
фрг
handelsblatt
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859532759.jpg?1752623635
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ достигло соглашения с Еврокомиссией по вопросу государственных заимствований, соответствующий план рассчитан до 2029 года, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на представителей правительства. Агентство Рейтер 28 апреля передавало, что ФРГ просит у ЕК исключения из правил заимствований для увеличения оборонных трат. "Правительство Германии "успешно согласовало с ЕК многолетний план максимально допустимого роста" государственных расходов на 2025-2029 годы... Поскольку расходы на оборону не будут учитываться в соответствии с оговоркой об освобождении от уплаты долга, уровень государственного долга Германии снизится с 2029 года", - говорится в публикации. Согласно Handelsblatt, немецкое правительство планирует принять бюджетный план в среду и затем направить его Еврокомиссии. Как отмечается, принятие плана позволит снизить уровень госдолга ФРГ до уровня ниже 60% ВВП к 2036 году. Издание указывает, что, в соответствии с планом, государственные заимствования ФРГ для наращивания военных расходов станут совместимыми с правилами ЕС, однако в блоке настаивают, что правила заимствований "применяются ко всем". При этом нельзя исключать, что в отношении Германии будет применена процедура чрезмерного дефицита бюджета уже этой осенью, добавляет издание. По словам главы аналитического центра Bruegel Йеромина Цеттельмайера, Германия таким образом "искажает применение правил ЕС в угоду своим нуждам", что может иметь "катастрофические" последствия. В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
германия
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , германия, фрг, handelsblatt, ек, ес
Общество , ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Handelsblatt, ЕК, ЕС
02:53 16.07.2025
 
СМИ: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам

Handelsblatt: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ достигло соглашения с Еврокомиссией по вопросу государственных заимствований, соответствующий план рассчитан до 2029 года, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на представителей правительства.
Агентство Рейтер 28 апреля передавало, что ФРГ просит у ЕК исключения из правил заимствований для увеличения оборонных трат.
"Правительство Германии "успешно согласовало с ЕК многолетний план максимально допустимого роста" государственных расходов на 2025-2029 годы... Поскольку расходы на оборону не будут учитываться в соответствии с оговоркой об освобождении от уплаты долга, уровень государственного долга Германии снизится с 2029 года", - говорится в публикации.
Согласно Handelsblatt, немецкое правительство планирует принять бюджетный план в среду и затем направить его Еврокомиссии. Как отмечается, принятие плана позволит снизить уровень госдолга ФРГ до уровня ниже 60% ВВП к 2036 году.
Издание указывает, что, в соответствии с планом, государственные заимствования ФРГ для наращивания военных расходов станут совместимыми с правилами ЕС, однако в блоке настаивают, что правила заимствований "применяются ко всем". При этом нельзя исключать, что в отношении Германии будет применена процедура чрезмерного дефицита бюджета уже этой осенью, добавляет издание.
По словам главы аналитического центра Bruegel Йеромина Цеттельмайера, Германия таким образом "искажает применение правил ЕС в угоду своим нуждам", что может иметь "катастрофические" последствия.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
 
ОбществоГЕРМАНИЯФРГHandelsblattЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала