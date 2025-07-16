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СМИ: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам

СМИ: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам - 16.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: правительство Германии достигло соглашения с ЕК по госзакупкам

Правительство ФРГ достигло соглашения с Еврокомиссией по вопросу государственных заимствований, соответствующий план рассчитан до 2029 года, сообщает немецкое... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T02:53+0300

2025-07-16T02:53+0300

2025-07-16T02:53+0300

общество

германия

фрг

handelsblatt

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство ФРГ достигло соглашения с Еврокомиссией по вопросу государственных заимствований, соответствующий план рассчитан до 2029 года, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на представителей правительства. Агентство Рейтер 28 апреля передавало, что ФРГ просит у ЕК исключения из правил заимствований для увеличения оборонных трат. "Правительство Германии "успешно согласовало с ЕК многолетний план максимально допустимого роста" государственных расходов на 2025-2029 годы... Поскольку расходы на оборону не будут учитываться в соответствии с оговоркой об освобождении от уплаты долга, уровень государственного долга Германии снизится с 2029 года", - говорится в публикации. Согласно Handelsblatt, немецкое правительство планирует принять бюджетный план в среду и затем направить его Еврокомиссии. Как отмечается, принятие плана позволит снизить уровень госдолга ФРГ до уровня ниже 60% ВВП к 2036 году. Издание указывает, что, в соответствии с планом, государственные заимствования ФРГ для наращивания военных расходов станут совместимыми с правилами ЕС, однако в блоке настаивают, что правила заимствований "применяются ко всем". При этом нельзя исключать, что в отношении Германии будет применена процедура чрезмерного дефицита бюджета уже этой осенью, добавляет издание. По словам главы аналитического центра Bruegel Йеромина Цеттельмайера, Германия таким образом "искажает применение правил ЕС в угоду своим нуждам", что может иметь "катастрофические" последствия. В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.

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общество , германия, фрг, handelsblatt, ек, ес