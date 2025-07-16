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Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал Ми-8 - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал Ми-8
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал Ми-8 - 16.07.2025, ПРАЙМ
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал Ми-8
Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T06:31+0300
2025-07-16T06:31+0300
общество
хабаровский край
магадан
рф
ск рф
мчс
ространснадзор
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ранее МЧС России сообщило о том, что обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что найденное судно полностью разрушено. Также данные о пострадавших уточняются. "По требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора МТУ Ространснадзора по ДФО организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна ООО АПК "Взлет", - говорится в сообщении. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
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общество , хабаровский край, магадан, рф, ск рф, мчс, ространснадзор
Общество , Хабаровский край, Магадан, РФ, СК РФ, МЧС, Ространснадзор
06:31 16.07.2025
 
Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал Ми-8

Прокуратура проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Прокуратура внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежал разбившийся в Хабаровском крае Ми-8, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее МЧС России сообщило о том, что обломки пропавшего в минувший понедельник вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уточнило, что найденное судно полностью разрушено. Также данные о пострадавших уточняются.
"По требованию заместителя Дальневосточного транспортного прокурора МТУ Ространснадзора по ДФО организована внеплановая выездная проверка в отношении эксплуатанта судна ООО АПК "Взлет", - говорится в сообщении.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан - к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
 
ОбществоХабаровский крайМагаданРФСК РФМЧСРостранснадзор
 
 
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