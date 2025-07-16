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HR-эксперт предупредил о рисках при онлайн-трудоустройстве - 16.07.2025, ПРАЙМ
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HR-эксперт предупредил о рисках при онлайн-трудоустройстве
HR-эксперт предупредил о рисках при онлайн-трудоустройстве - 16.07.2025, ПРАЙМ
HR-эксперт предупредил о рисках при онлайн-трудоустройстве
Желающие трудоустроиться онлайн могут столкнуться с ненадежностью работодателей, неравномерностью условий труда и другими проблемами. Об этом в разговоре с... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T03:03+0300
2025-07-16T03:03+0300
общество
рынок труда
работа
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Желающие трудоустроиться онлайн могут столкнуться с ненадежностью работодателей, неравномерностью условий труда и другими проблемами. Об этом в разговоре с агентством "Прайм" предупредил HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.По его словам, без личного контакта трудно оценить, насколько компания заслуживает доверия и добросовестно ведет дела. Это, в свою очередь, создает возможность для мошенничества и нечестных условий труда."Один из минусов онлайн-трудоустройства - это неравномерность условий труда. Отсутствие стандартизации и контроля может приводить к неоправданной нагрузке или, наоборот, низкой занятости", - предупредил эксперт.Кроме того, многие онлайн-вакансии связаны с неформальной занятостью или фрилансом, что снижает социальные гарантии и защиту прав работников.Возможные проблемы с интернет-связью, несовместимость программного обеспечения и недостаток навыков работы с цифровыми инструментами могут препятствовать эффективной работе. Также стоит учитывать, что онлайн-платформы могут быть уязвимы к утечкам личной информации и кибератакам.Существуют и психологические риски - изоляция, отсутствие живого общения и контроля могут снижать мотивацию и продуктивность. Также удаленные сотрудники могут испытывать сложности с вхождением в корпоративную культуру и коммуникацией с командой."Онлайн-трудоустройство несет риски не только для сотрудника, но и для работодателя. Удаленно сложнее оценить реальные навыки кандидата, что может привести к ошибочному найму", - указал Мурадян.
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общество , рынок труда, работа
Общество , рынок труда, работа
03:03 16.07.2025
 
HR-эксперт предупредил о рисках при онлайн-трудоустройстве

Эксперт Мурадян: онлайн-трудоустройство несет серьезные риски

© Unsplash/Shamin HakyПрограммирование, кибербезопасность
Программирование, кибербезопасность
© Unsplash/Shamin Haky
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Желающие трудоустроиться онлайн могут столкнуться с ненадежностью работодателей, неравномерностью условий труда и другими проблемами. Об этом в разговоре с агентством "Прайм" предупредил HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
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По его словам, без личного контакта трудно оценить, насколько компания заслуживает доверия и добросовестно ведет дела. Это, в свою очередь, создает возможность для мошенничества и нечестных условий труда.
"Один из минусов онлайн-трудоустройства - это неравномерность условий труда. Отсутствие стандартизации и контроля может приводить к неоправданной нагрузке или, наоборот, низкой занятости", - предупредил эксперт.
Кроме того, многие онлайн-вакансии связаны с неформальной занятостью или фрилансом, что снижает социальные гарантии и защиту прав работников.
Возможные проблемы с интернет-связью, несовместимость программного обеспечения и недостаток навыков работы с цифровыми инструментами могут препятствовать эффективной работе. Также стоит учитывать, что онлайн-платформы могут быть уязвимы к утечкам личной информации и кибератакам.
Существуют и психологические риски - изоляция, отсутствие живого общения и контроля могут снижать мотивацию и продуктивность. Также удаленные сотрудники могут испытывать сложности с вхождением в корпоративную культуру и коммуникацией с командой.
"Онлайн-трудоустройство несет риски не только для сотрудника, но и для работодателя. Удаленно сложнее оценить реальные навыки кандидата, что может привести к ошибочному найму", - указал Мурадян.
 
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