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HR-эксперт предупредил о рисках при онлайн-трудоустройстве

HR-эксперт предупредил о рисках при онлайн-трудоустройстве - 16.07.2025, ПРАЙМ

HR-эксперт предупредил о рисках при онлайн-трудоустройстве

Желающие трудоустроиться онлайн могут столкнуться с ненадежностью работодателей, неравномерностью условий труда и другими проблемами. Об этом в разговоре с... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T03:03+0300

2025-07-16T03:03+0300

2025-07-16T03:03+0300

общество

рынок труда

работа

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Желающие трудоустроиться онлайн могут столкнуться с ненадежностью работодателей, неравномерностью условий труда и другими проблемами. Об этом в разговоре с агентством "Прайм" предупредил HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.По его словам, без личного контакта трудно оценить, насколько компания заслуживает доверия и добросовестно ведет дела. Это, в свою очередь, создает возможность для мошенничества и нечестных условий труда."Один из минусов онлайн-трудоустройства - это неравномерность условий труда. Отсутствие стандартизации и контроля может приводить к неоправданной нагрузке или, наоборот, низкой занятости", - предупредил эксперт.Кроме того, многие онлайн-вакансии связаны с неформальной занятостью или фрилансом, что снижает социальные гарантии и защиту прав работников.Возможные проблемы с интернет-связью, несовместимость программного обеспечения и недостаток навыков работы с цифровыми инструментами могут препятствовать эффективной работе. Также стоит учитывать, что онлайн-платформы могут быть уязвимы к утечкам личной информации и кибератакам.Существуют и психологические риски - изоляция, отсутствие живого общения и контроля могут снижать мотивацию и продуктивность. Также удаленные сотрудники могут испытывать сложности с вхождением в корпоративную культуру и коммуникацией с командой."Онлайн-трудоустройство несет риски не только для сотрудника, но и для работодателя. Удаленно сложнее оценить реальные навыки кандидата, что может привести к ошибочному найму", - указал Мурадян.

https://1prime.ru/20250627/rabota-858927798.html

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общество , рынок труда, работа