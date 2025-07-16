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Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов
Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов - 16.07.2025, ПРАЙМ
Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов
Украинский парламент поддержал в первом чтении изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов, сообщил депутат Верховной... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:28+0300
2025-07-16T13:53+0300
вооружения
украина
киев
сергей марченко
рада
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Украинский парламент поддержал в первом чтении изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Двадцать пятого июня он сообщал, что кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы. "Изменения в бюджет-2025 с 412 миллиардами (гривен, около 9,8 миллиарда долларов - ред.) на армию. За основу - 257 (голосов депутатов - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам депутата Рады Ирины Геращенко, проект документа также предусматривает, что с 1 августа 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет Киева, будет перечисляться в резервный фонд. "Это создает опасный прецедент централизации финансов столицы, усиливает зависимость Киева от решений правительства и бьет по столичной инфраструктуре", - заявила Геращенко в своем Telegram-канале. Ранее Железняк сообщал, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.
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украина, киев, сергей марченко, рада, счетная палата
Вооружения, УКРАИНА, Киев, Сергей Марченко, Рада, Счетная палата
13:28 16.07.2025 (обновлено: 13:53 16.07.2025)
 
Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов

Депутат Железняк: Рада одобрила увеличение военных расходов в бюджете Украины

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Украинский парламент поддержал в первом чтении изменения в бюджет Украины на 2025 год, предусматривающие увеличение военных расходов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Двадцать пятого июня он сообщал, что кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы.
"Изменения в бюджет-2025 с 412 миллиардами (гривен, около 9,8 миллиарда долларов - ред.) на армию. За основу - 257 (голосов депутатов - ред.)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По словам депутата Рады Ирины Геращенко, проект документа также предусматривает, что с 1 августа 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет Киева, будет перечисляться в резервный фонд. "Это создает опасный прецедент централизации финансов столицы, усиливает зависимость Киева от решений правительства и бьет по столичной инфраструктуре", - заявила Геращенко в своем Telegram-канале.
Ранее Железняк сообщал, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%. По словам Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
Счетная палата Украины 11 июня сообщила, что расходы страны на оборону в первом квартале превысили 73% от общего объема трат бюджета.
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
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ВооруженияУКРАИНАКиевСергей МарченкоРадаСчетная палата
 
 
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