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Словакия вновь наложила вето на новый пакет антироссийских санкций - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Словакия вновь наложила вето на новый пакет антироссийских санкций
Словакия вновь наложила вето на новый пакет антироссийских санкций - 16.07.2025, ПРАЙМ
Словакия вновь наложила вето на новый пакет антироссийских санкций
Постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, Словакия все еще выступает против него, передает агентство Reuters со ссылкой на четырех... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T18:52+0300
2025-07-16T19:59+0300
политика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, Словакия все еще выступает против него, передает агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов. "Словакия наложила вето на одобрение санкций на встрече постоянных представителей стран ЕС (в среду - ред.)", - сообщили агентству три дипломата, знакомых с ходом переговоров. Два неназванных дипломата добавили агентству, что Мальта также высказала возражение против нового пакета санкций ЕС. Как отметил словацкий премьер Роберт Фицо, Братиславе нужны гарантии от Европейской комиссии."Позволю себе попросить вас о том, чтобы следующие часы и дни были использованы для продолжения диалога между правительством Словакии и Европейской комиссией, прежде всего, в интересах четкого изложения обязательств, которые на политическом уровне Европейская комиссия берет на себя и которые сформулированы в вашем письме от 15 июля 2025 года. До тех пор Словакия будет просить об отсрочке голосования о 18-м пакете санкций", — говорится в письме Фицо на имя председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое опубликовано в его соцсетях.Во вторник премьер заявил, что Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против России с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против России, пока Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
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словакия, рф, мальта, роберт фицо, ес, ек
Политика, СЛОВАКИЯ, РФ, МАЛЬТА, Роберт Фицо, ЕС, ЕК
18:52 16.07.2025 (обновлено: 19:59 16.07.2025)
 
Словакия вновь наложила вето на новый пакет антироссийских санкций

Reuters: постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, Словакия все еще выступает против него, передает агентство Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.
"Словакия наложила вето на одобрение санкций на встрече постоянных представителей стран ЕС (в среду - ред.)", - сообщили агентству три дипломата, знакомых с ходом переговоров.
Два неназванных дипломата добавили агентству, что Мальта также высказала возражение против нового пакета санкций ЕС.
Как отметил словацкий премьер Роберт Фицо, Братиславе нужны гарантии от Европейской комиссии.
"Позволю себе попросить вас о том, чтобы следующие часы и дни были использованы для продолжения диалога между правительством Словакии и Европейской комиссией, прежде всего, в интересах четкого изложения обязательств, которые на политическом уровне Европейская комиссия берет на себя и которые сформулированы в вашем письме от 15 июля 2025 года. До тех пор Словакия будет просить об отсрочке голосования о 18-м пакете санкций", — говорится в письме Фицо на имя председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое опубликовано в его соцсетях.
Во вторник премьер заявил, что Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против России с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против России, пока Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
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