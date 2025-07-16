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Родители с московской пропиской могут получить компенсацию за путевки

Родители с московской пропиской могут получить компенсацию за путевки - 16.07.2025, ПРАЙМ

Родители с московской пропиской могут получить компенсацию за путевки

Родители с московской пропиской или работающие в организации города могут получить частичную компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T04:42+0300

2025-07-16T04:42+0300

2025-07-16T04:42+0300

общество

москва

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Родители с московской пропиской или работающие в организации города могут получить частичную компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, сумма субсидии составит 18,7 тысячи рублей, сообщила РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова. "Субсидия из бюджета города Москвы является частичной компенсацией расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, родители (законные представители) которых имеют место жительства в городе Москве либо которые осуществляют трудовую деятельность на территории города Москвы независимо от их места жительства. Компенсацию в размере 18 705 рублей выплачивает Московская федерация профсоюзов", - сообщила Иванова. При этом она уточнила, что есть определенный список лагерей, которые получают сертификаты на покрытие путевок. "На период детской оздоровительной кампании с 25 мая по 31 августа 2025 года сформирована сеть из 20 детских оздоровительных лагерей", - сказала Иванова. Глава комитета РСТ также отметила, что москвичи имеющие детей-инвалидов, а также дети-сироты и попавшие в трудные жизненные ситуации также могут претендовать на субсидии за поездки на отдых и оздоровление от "Мосгортура". "В 2025 году предусмотрены два вида сертификатов "Мосгортура". Первый - сертификат на отдых и оздоровление номиналом 40 000 рублей на каждое лицо, указанное в сертификате. Доступен для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщила эксперт. "Второй сертификат предназначается для лиц, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. Номинал - не более трёх прожиточных минимумов в Москве на дату предоставления сертификата. Такой сертификат выдают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот (от 18 до 23 лет)", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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