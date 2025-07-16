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Росреестр в 2024 году перевыполнил план по доходам

Росреестр в 2024 году перевыполнил план по доходам - 16.07.2025, ПРАЙМ

Росреестр в 2024 году перевыполнил план по доходам

Росреестр в 2024 году перевыполнил план по доходам, в то время как Росимущество не полностью его исполнило, в основном из-за непоступления запланированного... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T00:20+0300

2025-07-16T00:20+0300

2025-07-16T00:20+0300

общество

росимущество

росреестр

счетная палата

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Росреестр в 2024 году перевыполнил план по доходам, в то время как Росимущество не полностью его исполнило, в основном из-за непоступления запланированного объема дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, следует из материалов Счетной палаты. "Проверка показала, что в отчетном году Росимущество не достигло плановых показателей по доходам, в федеральный бюджет перечислено 381,5 миллиарда рублей, или 95,1% от прогноза. Как и годом ранее, основной причиной неполного исполнения доходов стало непоступление запланированного объема дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации", - говорится в материалах. Всего в 2024 году дивиденды поступили от 100 компаний в общей сумме 307,4 миллиарда рублей. При этом, как и в предыдущие годы, основной объем поступлений (93%) обеспечили 12 крупнейших плательщиков. "Отклонение (от прогноза по доходам - ред.) вызвано, в основном, непоступлением в 2024 году промежуточных дивидендов по итогам деятельности за девять месяцев 2024 года от АО "Роснефтегаз" в размере 70 806,3 млн рублей ввиду установленного Росимуществом срока выплаты дивидендов – 14 января 2025 года. Также отклонение обусловлено изменением чистой прибыли хозяйственных обществ и принятыми решениями о выплате дивидендов", - отмечается в отчете. Так, суммарный объем дивидендов, перечисленных в 2024 году 12 крупнейшими плательщиками дивидендов в федеральный бюджет (по итогам 2023 года, а также с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 2024 год) составил 285,96 миллиарда рублей, или 93% от общей суммы кассового исполнения по данному виду доходов. Расходы исполнены Росимуществом на высоком уровне – 99,93% (в сумме 8,3 миллиарда рублей). Исполнение бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита (продажа акций, находящихся в федеральной собственности) составило в 2024 году 13,5 миллиарда рублей - в 3,4 раза выше запланированного показателя. Это связано с продажей акций АО "Росспиртпром", стоимость которых не была учтена Росимуществом при формировании прогноза на 2024 год. Росреестр в отчетном году перевыполнил план по доходам. В бюджет поступило 34,5 миллиарда рублей, или 108,5% от прогноза. "Как и в предыдущие годы, доходы в основном сформированы за счет поступлений от государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)", - говорится в материалах. Расходы Росреестра исполнены на 99,98% в сумме 79,1 миллиарда рублей, отмечается в документе, их основная часть (95,9%) осуществлялась в рамках госпрограммы "Национальная система пространственных данных", где ведомство является ответственным исполнителем. Также в материалах отмечается значительное снижение объема дебиторской задолженности Росреестра - она сократилась за год в 3,2 раза - с 11,8 до 3,7 миллиарда рублей. В целом по итогам контрольных мероприятий Счетная палата отметила сокращение количества нарушений в Росимуществе. Выявлены отдельные нарушения и недостатки в части ведения бюджетного учета, осуществления закупок и учета имущества. Также отдельные нарушения в ходе исполнения бюджета допустил Росреестр, в том числе при администрировании доходов, осуществлении закупок, ведении бухгалтерского учета и учета федерального имущества, указывается в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , росимущество, росреестр, счетная палата