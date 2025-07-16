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Россия сохранила позиции четвертой экономики мира - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Россия сохранила позиции четвертой экономики мира
Россия сохранила позиции четвертой экономики мира - 16.07.2025, ПРАЙМ
Россия сохранила позиции четвертой экономики мира
Россия в 2024 году сохранила позиции четвертой экономики мира, при этом отрыв от ближайших конкурентов увеличился вдвое, следует из опубликованных Всемирным... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T02:47+0300
2025-07-16T02:47+0300
общество
япония
китай
сша
мвф
всемирный банк
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия в 2024 году сохранила позиции четвертой экономики мира, при этом отрыв от ближайших конкурентов увеличился вдвое, следует из опубликованных Всемирным банком данных, которые изучило РИА Новости. МВФ в апреле сообщило, что российская экономика по итогам прошлого года была четвертой с рекордными 6,91 триллиона долларов. По оценке Всемирного банка, объем российской экономики в пересчете по паритету покупательной способности в 2024 году был немного больше - 6,92 триллиона долларов против 6,45 триллиона годом ранее. В результате страна осталась на четвертом месте среди крупнейших экономик. Японии остается пятой, при этом за год ее ВВП увеличился до 6,4 триллиона с 6,25 триллиона долларов в 2023 году. Разрыв между российским и японским ВВП в прошлом году подскочил вдвое, составив 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее. Лидером остается Китай с ВВП по паритету покупательной способности в 38,2 триллиона долларов. Далее следуют США (29,2 триллиона) и Индия (16,2 триллиона). В десятку также входят Германия (6 триллионов долларов), Бразилия (4,7 триллиона), Индонезия (4,7 триллиона), Франция (4,2 триллиона) и Великобритания (4,2 триллиона). Мировой ВВП в номинальном выражении вырос до 197,4 триллиона долларов с 185,9 триллиона годом ранее.
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общество , япония, китай, сша, мвф, всемирный банк
Общество , ЯПОНИЯ, КИТАЙ, США, МВФ, Всемирный банк
02:47 16.07.2025
 
Россия сохранила позиции четвертой экономики мира

Всемирный банк: Россия сохранила позиции четвертой экономики мира

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия в 2024 году сохранила позиции четвертой экономики мира, при этом отрыв от ближайших конкурентов увеличился вдвое, следует из опубликованных Всемирным банком данных, которые изучило РИА Новости.
МВФ в апреле сообщило, что российская экономика по итогам прошлого года была четвертой с рекордными 6,91 триллиона долларов.
По оценке Всемирного банка, объем российской экономики в пересчете по паритету покупательной способности в 2024 году был немного больше - 6,92 триллиона долларов против 6,45 триллиона годом ранее. В результате страна осталась на четвертом месте среди крупнейших экономик.
Японии остается пятой, при этом за год ее ВВП увеличился до 6,4 триллиона с 6,25 триллиона долларов в 2023 году. Разрыв между российским и японским ВВП в прошлом году подскочил вдвое, составив 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее.
Лидером остается Китай с ВВП по паритету покупательной способности в 38,2 триллиона долларов. Далее следуют США (29,2 триллиона) и Индия (16,2 триллиона).
В десятку также входят Германия (6 триллионов долларов), Бразилия (4,7 триллиона), Индонезия (4,7 триллиона), Франция (4,2 триллиона) и Великобритания (4,2 триллиона).
Мировой ВВП в номинальном выражении вырос до 197,4 триллиона долларов с 185,9 триллиона годом ранее.
 
ОбществоЯПОНИЯКИТАЙСШАМВФВсемирный банк
 
 
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