https://1prime.ru/20250716/rossija-859532863.html
Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в 1,5 раза
Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в 1,5 раза - 16.07.2025, ПРАЙМ
Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в 1,5 раза
Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в годовом выражении почти в 1,5 раза - до 944,2 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T03:17+0300
2025-07-16T03:17+0300
2025-07-16T03:17+0300
общество
казахстан
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в годовом выражении почти в 1,5 раза - до 944,2 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Львиную долю поставок (79%) составили ракообразные, такие как крабы и креветки, еще 21% пришелся на моллюсков, а оставшаяся незначительная доля - на остальные деликатесы вроде морских ежей.
При этом поставки рыбы по сравнению с маем прошлого года снизились на 17%, до 2,26 миллиона долларов.
В основном Казахстан закупает у России мороженую рыбу - на нее в мае этого года пришлось почти 50% отгрузок. Также заметная доля была у рыбного филе (26%) и рыбных деликатесов - копченых, соленых и прочих (это еще порядка 20%).
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общество , казахстан
Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в 1,5 раза
Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан почти в 1,5 раза
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в годовом выражении почти в 1,5 раза - до 944,2 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Львиную долю поставок (79%) составили ракообразные, такие как крабы и креветки, еще 21% пришелся на моллюсков, а оставшаяся незначительная доля - на остальные деликатесы вроде морских ежей.
При этом поставки рыбы по сравнению с маем прошлого года снизились на 17%, до 2,26 миллиона долларов.
В основном Казахстан закупает у России мороженую рыбу - на нее в мае этого года пришлось почти 50% отгрузок. Также заметная доля была у рыбного филе (26%) и рыбных деликатесов - копченых, соленых и прочих (это еще порядка 20%).