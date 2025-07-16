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Россия в мае нарастила экспорт алмазов в Казахстан почти втрое

Россия в мае нарастила экспорт алмазов в Казахстан почти втрое - 16.07.2025, ПРАЙМ

Россия в мае нарастила экспорт алмазов в Казахстан почти втрое

Россия в мае нарастила экспорт алмазов в Казахстан в стоимостном выражении за год почти втрое - до 253,8 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T06:16+0300

2025-07-16T06:16+0300

2025-07-16T06:16+0300

общество

казахстан

армения

афганистан

снг

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила экспорт алмазов в Казахстан в стоимостном выражении за год почти втрое - до 253,8 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. В мае этого года Казахстан ввозил алмазы только из стран СНГ, и Россия сохранила за собой статус их крупнейшего продавца, закрыв 72% потребностей республики в импортных камнях. Оставшаяся часть поставок пришлась на Армению. Поставки остальных драгоценных камней показали даже более заметную положительную динамику, увеличившись почти в семь раз, но объемы импорта в деньгах достаточно скромные - всего 87,3 тысячи долларов. Однако и здесь Россия является неоспоримым лидером с долей в поставках на уровне 70%. Также активно Казахстан покупает драгоценные камни у Афганистана - в мае импорт из этой страны составил 26% от общих поставок в республику.

казахстан

армения

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общество , казахстан, армения, афганистан, снг