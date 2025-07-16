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В России может появиться специальная деловая виза для импатриантов - 16.07.2025, ПРАЙМ
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В России может появиться специальная деловая виза для импатриантов
В России может появиться специальная деловая виза для импатриантов - 16.07.2025, ПРАЙМ
В России может появиться специальная деловая виза для импатриантов
Агентство стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает отдельную программу, направленную на привлечение высококлассных специалистов из-за рубежа для работы и... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T06:34+0300
2025-07-16T06:34+0300
общество
рф
агентство стратегических инициатив
аси
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает отдельную программу, направленную на привлечение высококлассных специалистов из-за рубежа для работы и проживания в России (импатриантов), в результате чего в стране может появиться для них специальная деловая виза, заявил РИА Новости директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно. "Разрабатываемая АСИ отдельная программа по привлечению высококлассных специалистов из-за рубежа для работы и проживания в РФ (импатриантов) даст возможность талантам и профессионалам со всего мира переехать в Россию, чтобы здесь жить и работать, найти свое место. Для таких людей в стране может появиться специальная деловая виза", - сказал Вайно. По его словам, речь идет о людях, которые способны оказать положительное влияние на страну в длительной перспективе и позволят обеспечить конкурентоспособность России с точки зрения развития человеческого капитала с перспективой на будущее. "И мы понимаем, что для того, чтобы эти специалисты приехали и остались здесь, нам необходимо выстроить для них оптимальный клиентский путь, который будет максимально простым, понятным и удобным", - добавил собеседник агентства. "Говоря о привлечении талантов и профессионалов из-за рубежа, мы, конечно, ориентируемся на существующие и прогнозируемые внутренние запросы крупнейших компаний, государственных корпораций, представителей регионов", - пояснил он. Что касается отраслей, то это микроэлектроника, водородные технологии, авиационная и ракетно-космическая промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, биотехнологии и фармацевтика, а также ряд других направлений.
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общество , рф, агентство стратегических инициатив, аси
Общество , РФ, Агентство стратегических инициатив, АСИ
06:34 16.07.2025
 
В России может появиться специальная деловая виза для импатриантов

АСИ разрабатывает программу по привлечению высококлассных специалистов из-за рубежа

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает отдельную программу, направленную на привлечение высококлассных специалистов из-за рубежа для работы и проживания в России (импатриантов), в результате чего в стране может появиться для них специальная деловая виза, заявил РИА Новости директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.
"Разрабатываемая АСИ отдельная программа по привлечению высококлассных специалистов из-за рубежа для работы и проживания в РФ (импатриантов) даст возможность талантам и профессионалам со всего мира переехать в Россию, чтобы здесь жить и работать, найти свое место. Для таких людей в стране может появиться специальная деловая виза", - сказал Вайно.
По его словам, речь идет о людях, которые способны оказать положительное влияние на страну в длительной перспективе и позволят обеспечить конкурентоспособность России с точки зрения развития человеческого капитала с перспективой на будущее.
"И мы понимаем, что для того, чтобы эти специалисты приехали и остались здесь, нам необходимо выстроить для них оптимальный клиентский путь, который будет максимально простым, понятным и удобным", - добавил собеседник агентства.
"Говоря о привлечении талантов и профессионалов из-за рубежа, мы, конечно, ориентируемся на существующие и прогнозируемые внутренние запросы крупнейших компаний, государственных корпораций, представителей регионов", - пояснил он.
Что касается отраслей, то это микроэлектроника, водородные технологии, авиационная и ракетно-космическая промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, биотехнологии и фармацевтика, а также ряд других направлений.
 
ОбществоРФАгентство стратегических инициативАСИ
 
 
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