https://1prime.ru/20250716/rossija-859535899.html
В России разработали биологические смеси, защищающие ячмень от болезней
В России разработали биологические смеси, защищающие ячмень от болезней - 16.07.2025, ПРАЙМ
В России разработали биологические смеси, защищающие ячмень от болезней
Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T07:31+0300
2025-07-16T07:31+0300
2025-07-16T07:31+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859535899.jpg?1752640305
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на 14%, а подверженность болезням снижается на 28%, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ).
"Ученые из Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) разработали новые биологические смеси, которые одновременно защищают растения ячменя от грибных болезней и стимулируют их рост... Двухлетние полевые испытания подтвердили увеличение урожайности на 14% и снижение подверженности болезням на 28%", - говорится в сообщении университета.
Там также добавили, что ученые использовали в исследовании полезные микроорганизмы и природные стимуляторы роста, в том числе из торфа и бурого угля, для повышения устойчивости ячменя к стрессам и улучшения его питания.
Более того, в растениях увеличилось содержание белка на 0,2-1% в зависимости от используемого препарата. Полученные результаты особенно важны для кормового ячменя, так как белок определяет питательную ценность получаемого корма, отметили в университете.
"Новая технология может помочь фермерам снизить использование химических средств защиты. Биопрепараты безопасны для окружающей среды и не накапливаются в почве. Стоимость обработки сопоставима с применением фунгицидов, но экологический эффект значительно выше", - подчеркивается в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В России разработали биологические смеси, защищающие ячмень от болезней
В России разработали новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на 14%, а подверженность болезням снижается на 28%, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ).
"Ученые из Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) разработали новые биологические смеси, которые одновременно защищают растения ячменя от грибных болезней и стимулируют их рост... Двухлетние полевые испытания подтвердили увеличение урожайности на 14% и снижение подверженности болезням на 28%", - говорится в сообщении университета.
Там также добавили, что ученые использовали в исследовании полезные микроорганизмы и природные стимуляторы роста, в том числе из торфа и бурого угля, для повышения устойчивости ячменя к стрессам и улучшения его питания.
Более того, в растениях увеличилось содержание белка на 0,2-1% в зависимости от используемого препарата. Полученные результаты особенно важны для кормового ячменя, так как белок определяет питательную ценность получаемого корма, отметили в университете.
"Новая технология может помочь фермерам снизить использование химических средств защиты. Биопрепараты безопасны для окружающей среды и не накапливаются в почве. Стоимость обработки сопоставима с применением фунгицидов, но экологический эффект значительно выше", - подчеркивается в сообщении.