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В России разработали биологические смеси, защищающие ячмень от болезней

В России разработали биологические смеси, защищающие ячмень от болезней - 16.07.2025, ПРАЙМ

В России разработали биологические смеси, защищающие ячмень от болезней

Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T07:31+0300

2025-07-16T07:31+0300

2025-07-16T07:31+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859535899.jpg?1752640305

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Новые биологические смеси, защищающие ячмень от болезней и стимулирующие его рост, были разработаны в России, урожайность растений благодаря им увеличивается на 14%, а подверженность болезням снижается на 28%, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (Казанский ГАУ). "Ученые из Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) разработали новые биологические смеси, которые одновременно защищают растения ячменя от грибных болезней и стимулируют их рост... Двухлетние полевые испытания подтвердили увеличение урожайности на 14% и снижение подверженности болезням на 28%", - говорится в сообщении университета. Там также добавили, что ученые использовали в исследовании полезные микроорганизмы и природные стимуляторы роста, в том числе из торфа и бурого угля, для повышения устойчивости ячменя к стрессам и улучшения его питания. Более того, в растениях увеличилось содержание белка на 0,2-1% в зависимости от используемого препарата. Полученные результаты особенно важны для кормового ячменя, так как белок определяет питательную ценность получаемого корма, отметили в университете. "Новая технология может помочь фермерам снизить использование химических средств защиты. Биопрепараты безопасны для окружающей среды и не накапливаются в почве. Стоимость обработки сопоставима с применением фунгицидов, но экологический эффект значительно выше", - подчеркивается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество