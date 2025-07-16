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Россияне в июне чаще размещались в домах с бассейнами

Россияне в июне чаще размещались в домах с бассейнами - 16.07.2025, ПРАЙМ

Россияне в июне чаще размещались в домах с бассейнами

Россияне в июне чаще размещались в домах с бассейнами - бронирования выросли вдвое, наиболее востребованными регионами стали Краснодарский край, Республика... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T06:52+0300

2025-07-16T06:52+0300

2025-07-16T06:52+0300

общество

краснодарский край

крым

московская область

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россияне в июне чаще размещались в домах с бассейнами - бронирования выросли вдвое, наиболее востребованными регионами стали Краснодарский край, Республика Алтай, Крым, Адыгея и Московская область, говорится в исследовании сервиса "Авито Путешествия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В среднем по стране в июне 2025 года россияне сделали в 2,1 раза больше бронирований, чем в том же месяце прошлого года. Наиболее востребованными регионами по итогам первого месяца лета стали Краснодарский край (25% от всех бронирований домов с бассейнами), Республика Алтай (10%), Крым (7%), Адыгея (5%), Московская область (4%), Дагестан и Ставропольский край (по 3%)", - сообщили в "Авито Путешествиях", ссылаясь на собственные данные. Положительная динамика отмечалась во всех регионах-лидерах по числу бронирований домов с бассейнами. "Самый заметный рост — в Северной Осетии (в 3,6 раза за год), Воронежской области (в 3,4 раза), Крыму (в 3,4 раза), Оренбургской (в 3,3 раза) и Самарской областях (в 3,2 раза). В Московской области спрос за год увеличился в два раза, в Краснодарском крае — на 66%, в Ленинградской области — на 53%", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что предложение доступных для посуточной аренды домов с бассейнами в среднем по России выросло на 53% за год. "Среди наиболее популярных направлений июня 2025 года самый большой рост был зафиксирован в Самарской (в 2,3 раза) и Воронежской областях (в два раза), Северной Осетии (+86%), Ставропольском крае (+82%), Челябинской (+80%) и Ленинградской областях (+79%)", - выяснили в сервисе. Средняя по стране стоимость краткосрочной аренды дома с бассейном в июне составила 12 100 рублей. Самые низкие цены среди топ-20 регионов по популярности аналитики зафиксировали в Оренбургской области (6 500 рублей в среднем по региону), Республике Алтай (8 000 рублей), Волгоградской и Саратовской областях (по 10 300 рублей), Крыму (10 600 рублей), Дагестане и Краснодарском крае (по 11 400 рублей), а также в Адыгее (11 900 рублей). "В среднем по России длительность бронирования загородных домов с бассейнами за год не изменилась, составив четверо суток, но по регионам этот показатель сильно различается. Например, в Московской и Ленинградской областях объекты бронируют в среднем на двое суток — жители столиц используют такой вариант размещения, чтобы отдохнуть в выходные на природе", — сказал директор "Авито Путешествий" Артем Кромочкин. "В то же время в классических туристических локациях — Крыму, Краснодарском крае, Дагестане, Калининградской области — средний срок бронирования домов с бассейнами составляет шесть дней и более. Значит, пользователи выбирают эти направления для полноценного отпуска", - добавил он. Среднее количество гостей при посуточном размещении в домах с бассейнами в июне составило пять человек, за год этот показатель не изменился. "Самыми большими компаниями в отчетном месяце путешественники останавливались в Санкт-Петербурге (девять человек), Татарстане и Московской области (по семь человек)", - заключили в исследовании.

краснодарский край

крым

московская область

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общество , краснодарский край, крым, московская область