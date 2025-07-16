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Эксперт рассказала, как Россия стала четвертой экономикой мира - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, как Россия стала четвертой экономикой мира
Эксперт рассказала, как Россия стала четвертой экономикой мира - 16.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как Россия стала четвертой экономикой мира
Экономика России смогла занять четвертое место в мире по паритету покупательной способности благодаря развитию импортозамещения и переориентации на азиатский... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:59+0300
2025-07-16T12:59+0300
экономика
япония
рф
китай
всемирный банк
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Экономика России смогла занять четвертое место в мире по паритету покупательной способности благодаря развитию импортозамещения и переориентации на азиатский рынок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира и увеличила отрыв от Японии вдвое, выяснило ранее в среду РИА Новости, изучив данные Всемирного банка. Речь идет о величине ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности, то есть по уровню нынешних цен в экономике страны. По оценке Всемирного банка, объем экономики РФ в пересчете по ППС в 2024 году достиг 6,92 триллиона долларов против 6,45 триллиона годом ранее. При этом ВВП Японии увеличился до 6,4 триллиона с 6,25 триллиона долларов в 2023 году. Разрыв между Японией и Россией подскочил вдвое, составив 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее. "У России получилось достичь четвертой позиции, благодаря развитию политики импортозамещения, переориентированию своей экономики на азиатский рынок, где нет жесткого превалирования во всем одной экономики, как было у нас с Европой. Поэтому Россия начала выходить со своей продукцией на новые рынки, развивать свое производство", - считает Новикова. Она отметила, что четвертое место в мире - это, действительно, успех для российской экономики. Ведь впереди только Китай, США и Индия - страны с гораздо большей численностью населения и высоким технологическим развитием (Штаты и КНР). Однако России будет сложно достичь численности населения даже на уровне США. "Тем не менее мы можем развивать демографическую политику, привлекать на российский рынок по-настоящему квалифицированную рабочую силу и создавать торговые объединения с дружественными нам странами", - отметила эксперт. Новикова подчеркнула, что если начатый вектор политики будет продолжаться, то РФ сможет нарастить разрыв с экономиками Японии, европейских стран и так далее. Кроме того, Россия способна занять и третье место в мире по ВВП по ППС, однако для этого "нужны уникальные технологические решения на международном рынке, которые бы были всеми востребованы". "Мы к этому стремимся, но обычно на это уходит 10-15 лет, и пока никому еще не удавалось сократить этот период", - заключила Новикова.
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япония, рф, китай, всемирный банк
Экономика, ЯПОНИЯ, РФ, КИТАЙ, Всемирный банк
12:59 16.07.2025
 
Эксперт рассказала, как Россия стала четвертой экономикой мира

Экономист Новикова: Россия стала четвертой экономикой мира благодаря импортозамещению

© fotolia.com / macky_ch" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© fotolia.com / macky_ch
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Экономика России смогла занять четвертое место в мире по паритету покупательной способности благодаря развитию импортозамещения и переориентации на азиатский рынок, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Россия в 2024 году осталась четвертой экономикой мира и увеличила отрыв от Японии вдвое, выяснило ранее в среду РИА Новости, изучив данные Всемирного банка. Речь идет о величине ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности, то есть по уровню нынешних цен в экономике страны.
По оценке Всемирного банка, объем экономики РФ в пересчете по ППС в 2024 году достиг 6,92 триллиона долларов против 6,45 триллиона годом ранее. При этом ВВП Японии увеличился до 6,4 триллиона с 6,25 триллиона долларов в 2023 году. Разрыв между Японией и Россией подскочил вдвое, составив 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее.
"У России получилось достичь четвертой позиции, благодаря развитию политики импортозамещения, переориентированию своей экономики на азиатский рынок, где нет жесткого превалирования во всем одной экономики, как было у нас с Европой. Поэтому Россия начала выходить со своей продукцией на новые рынки, развивать свое производство", - считает Новикова.
Она отметила, что четвертое место в мире - это, действительно, успех для российской экономики. Ведь впереди только Китай, США и Индия - страны с гораздо большей численностью населения и высоким технологическим развитием (Штаты и КНР).
Однако России будет сложно достичь численности населения даже на уровне США. "Тем не менее мы можем развивать демографическую политику, привлекать на российский рынок по-настоящему квалифицированную рабочую силу и создавать торговые объединения с дружественными нам странами", - отметила эксперт.
Новикова подчеркнула, что если начатый вектор политики будет продолжаться, то РФ сможет нарастить разрыв с экономиками Японии, европейских стран и так далее.
Кроме того, Россия способна занять и третье место в мире по ВВП по ППС, однако для этого "нужны уникальные технологические решения на международном рынке, которые бы были всеми востребованы". "Мы к этому стремимся, но обычно на это уходит 10-15 лет, и пока никому еще не удавалось сократить этот период", - заключила Новикова.
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