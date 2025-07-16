Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию - 16.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250716/rst-859543790.html
Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию
Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию - 16.07.2025, ПРАЙМ
Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию
Российские туроператоры "Пакс", "Арт-тур" и Space Travel начали продажи туров на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Саудовскую Аравию, полеты стартуют 1... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:57+0300
2025-07-16T10:57+0300
общество
саудовская аравия
эр-рияд
сергей лавров
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/83675/70/836757040_0:111:2980:1787_1920x0_80_0_0_8624ef707661eb4133239cc9c9c6d728.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские туроператоры "Пакс", "Арт-тур" и Space Travel начали продажи туров на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Саудовскую Аравию, полеты стартуют 1 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Российские туроператоры сформировали турпакеты на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Саудовскую Аравию. Полеты стартуют 1 августа. По итогам первой недели продаж уже виден большой интерес туристов и турагентов к направлению, а стоимость туров с прямым перелетом получилась значительно дешевле, чем на пересадочных рейсах", - сообщили в РСТ. В союзе уточнили для РИА Новости, что турпакеты сформировали туроператоры "Пакс", "Арт-тур" и Space Travel. Саудовская авиакомпания Flynas в начале июля объявила, что запускает прямые рейсы из Эр-Рияда во "Внуково" с 1 августа. Также в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Помимо этого, глава МИД России Сергей Лавров в начале июля сообщал, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.
https://1prime.ru/20250714/mery-859449411.html
саудовская аравия
эр-рияд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83675/70/836757040_226:0:2755:1897_1920x0_80_0_0_6bff4423cff4804acdab120fe74cd9d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , саудовская аравия, эр-рияд, сергей лавров, российский союз туриндустрии
Общество , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, Сергей Лавров, Российский союз туриндустрии
10:57 16.07.2025
 
Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию

РСТ: туроператоры РФ начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГорода мира. Джидда
Города мира. Джидда - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские туроператоры "Пакс", "Арт-тур" и Space Travel начали продажи туров на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Саудовскую Аравию, полеты стартуют 1 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Российские туроператоры сформировали турпакеты на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Саудовскую Аравию. Полеты стартуют 1 августа. По итогам первой недели продаж уже виден большой интерес туристов и турагентов к направлению, а стоимость туров с прямым перелетом получилась значительно дешевле, чем на пересадочных рейсах", - сообщили в РСТ.
В союзе уточнили для РИА Новости, что турпакеты сформировали туроператоры "Пакс", "Арт-тур" и Space Travel.
Саудовская авиакомпания Flynas в начале июля объявила, что запускает прямые рейсы из Эр-Рияда во "Внуково" с 1 августа. Также в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Помимо этого, глава МИД России Сергей Лавров в начале июля сообщал, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.
Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма
14 июля, 10:02
 
ОбществоСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЭр-РиядСергей ЛавровРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала