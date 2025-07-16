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Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию

Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию - 16.07.2025, ПРАЙМ

Туроператоры начали продажи туров на прямых рейсах в Саудовскую Аравию

Российские туроператоры "Пакс", "Арт-тур" и Space Travel начали продажи туров на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Саудовскую Аравию, полеты стартуют 1... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T10:57+0300

2025-07-16T10:57+0300

2025-07-16T10:57+0300

общество

саудовская аравия

эр-рияд

сергей лавров

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские туроператоры "Пакс", "Арт-тур" и Space Travel начали продажи туров на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Саудовскую Аравию, полеты стартуют 1 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Российские туроператоры сформировали турпакеты на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Саудовскую Аравию. Полеты стартуют 1 августа. По итогам первой недели продаж уже виден большой интерес туристов и турагентов к направлению, а стоимость туров с прямым перелетом получилась значительно дешевле, чем на пересадочных рейсах", - сообщили в РСТ. В союзе уточнили для РИА Новости, что турпакеты сформировали туроператоры "Пакс", "Арт-тур" и Space Travel. Саудовская авиакомпания Flynas в начале июля объявила, что запускает прямые рейсы из Эр-Рияда во "Внуково" с 1 августа. Также в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Помимо этого, глава МИД России Сергей Лавров в начале июля сообщал, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.

https://1prime.ru/20250714/mery-859449411.html

саудовская аравия

эр-рияд

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общество , саудовская аравия, эр-рияд, сергей лавров, российский союз туриндустрии