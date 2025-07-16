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Доля рубля в расчетах Азии за экспорт России впервые превысила 50 процентов
Доля рубля в расчетах Азии за экспорт России впервые превысила 50 процентов - 16.07.2025, ПРАЙМ
Доля рубля в расчетах Азии за экспорт России впервые превысила 50 процентов
Доля рубля в оплате азиатскими странами экспорта России в мае впервые превысила половину – теперь национальная валюта является основной для расчетов за... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:55+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Доля рубля в оплате азиатскими странами экспорта России в мае впервые превысила половину – теперь национальная валюта является основной для расчетов за российские товары и услуги во всех регионах мира, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Рубль уже второй месяц подряд занимает более половины в валютной структуре поступлений за экспорт товаров и услуг – в мае его доля подросла еще на 0,4 процентного пункта, составив рекордные 52,4%. Случилось это после того, как российская валюта впервые заняла более половины в оплате Азии поставок из России – доля выросла до 50,7% с 48,7% в апреле. В остальных регионах мира рубль также занимал более половины в расчетах за российский экспорт. Так, в американском регионе им оплачивалось 51,9% поставок товаров и услуг из России, африканском – 84,6%, европейском – 59,8%. Страны Карибского бассейна использовали рубль для оплаты 92,1% российского экспорта, а Океании – 94,2%.
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общество , азия
Экономика, Общество , АЗИЯ
Доля рубля в расчетах Азии за экспорт России впервые превысила 50 процентов
ЦБ: доля рубля в оплате Азии экспорта России впервые превысила половину
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Доля рубля в оплате азиатскими странами экспорта России в мае впервые превысила половину – теперь национальная валюта является основной для расчетов за российские товары и услуги во всех регионах мира, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Рубль уже второй месяц подряд занимает более половины в валютной структуре поступлений за экспорт товаров и услуг – в мае его доля подросла еще на 0,4 процентного пункта, составив рекордные 52,4%.
Случилось это после того, как российская валюта впервые заняла более половины в оплате Азии поставок из России – доля выросла до 50,7% с 48,7% в апреле.
В остальных регионах мира рубль также занимал более половины в расчетах за российский экспорт. Так, в американском регионе им оплачивалось 51,9% поставок товаров и услуг из России, африканском – 84,6%, европейском – 59,8%. Страны Карибского бассейна использовали рубль для оплаты 92,1% российского экспорта, а Океании – 94,2%.
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