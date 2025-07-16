https://1prime.ru/20250716/ruonia--859555266.html
Ставка RUONIA 15 июля поднялась на 0,02 п.п.
Ставка RUONIA 15 июля поднялась на 0,02 п.п. - 16.07.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 15 июля поднялась на 0,02 п.п.
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 15 июля, поднялась на 0,02... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T14:29+0300
2025-07-16T14:29+0300
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банк россии
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 15 июля, поднялась на 0,02 процентного пункта и составила 19,24%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 601,11 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250715/ruonia-859515273.html
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ruonia, рынок, банк россии
Банк России, RUONIA, Рынок, Банк России
Ставка RUONIA 15 июля поднялась на 0,02 п.п.
Ставка RUONIA 15 июля поднялась на 0,02 п.п. и составила 19,24%
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 15 июля, поднялась на 0,02 процентного пункта и составила 19,24%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 601,11 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 14 июля снизилась до 19,22%