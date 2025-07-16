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Российский рынок акций в основную сессию сохраняет рост

Российский рынок акций в основную сессию сохраняет рост - 16.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную сессию сохраняет рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды сохраняет рост и закрепляется выше уровня 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T13:40+0300

2025-07-16T13:40+0300

2025-07-16T13:40+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды сохраняет рост и закрепляется выше уровня 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.23 мск увеличивался на 0,41%, до 2768,18 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,37%, до 1177,19 пункта. Российский рынок акций рос в начале утренней сессии среды на 0,1%, после чего уходил в небольшой минус, но вернулся к росту. В частности, дорожают бумаги ЮГК (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Ростелекома" (+1,6%), префы "Транснефти" (+1,6%). Дешевеют бумаги "Новатэка" (-0,5%), "Позитива" (-0,5%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,9%). Среда - последний день для покупки под дивиденды акций "Сургутнефтегаза" и "Транснефти", "Т-Технологий", завтра - бумаг Сбербанка, "Роснефти", "Аэрофлота", напоминает Екатерина Крылова из ПСБ. "В фокусе внимания инвесторов помимо геополитики остается заседание ЦБ РФ 25 июля, где ожидается снижение ставки на 2 процентных пункта. Мы считаем, что целевым диапазоном по индексу Мосбиржи пока выступает коридор 2700-2790 пунктов, но основное давление, учитывая вес Сбербанка в индексе, будет в пятницу, когда его акции уже "очистятся" от дивидендов", - добавляет она. Рынок подходит к зоне сильного сопротивления в районе 2780 пунктов, а отметка 2800 пунктов является преградой для движения как вверх, так и вниз, с сентября прошлого года, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При этом близятся "очистки" от дивидендов таких крупных эмитентов как Сбербанк, "Роснефть", "Сургутнефтегаз". Они заберут у индекса около 2%. Поэтому, скорее всего, его рост выше отметки 2800 откладывается", - добавляет он.

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рф, алексей антонов, сургутнефтегаз, мосбиржа, сбербанк, рынок, акции, торги