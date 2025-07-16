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Российский рынок акций растет третий день подряд

Российский рынок акций растет третий день подряд - 16.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет третий день подряд

Российский рынок акций в среду повышается третий день подряд в направлении ключевой отметки 2800 по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T16:49+0300

2025-07-16T16:49+0300

2025-07-16T16:49+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду повышается третий день подряд в направлении ключевой отметки 2800 по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.39 мск поднимался на 0,86% - до 2780,82 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,72%, до 1181,24 пункта. РЫНОК СОХРАНЯЕТ ИНЕРЦИЮ РОСТА Российский рынок акций в основную сессию среды торгуется в плюсе, продолжая по инерции отыгрывать ослабление геополитических рисков. Индекс Мосбиржи направляется к отметке 2800 пунктов. "Кроме некоторого улучшения для России геополитической обстановки, позитивом выступает вчерашнее сообщение Банка России о том, что в прошлом месяце текущий рост потребительских цен замедлился до цели регулятора по инфляции в 4%. Правда, в ежемесячном обзоре ЦБ отметил, что ее стабилизация на этом уровне требует поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже растут в цене бумаги "Алросы" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), "Ростелекома" (+4,2%), префы "Транснефти" (+2,8%). Дешевеют бумаги "Совкомфлота" (-0,5%), "Позитива" (-0,8%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,4%). Стоимость нефти к 16.41 мск снижалась на 0,7% до 68,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 98,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Как многие и ожидали, риторика президента США несколько смягчилась, отмечает инвестстратег и финансист Евгений Коган. "Во всяком случае, он заявил, что против нанесения Киевом ударов по Москве и сказал, что США не намерены поставлять на Украину дальнобойное оружие. В итоге рынок РФ замер в ожидании развития ситуации. Зная Трампа, который способен преподнести сюрприз (как позитивный, так и негативный), не исключаем роста волатильности к концу основной торговой сессии", - добавил он. В среду в 19.00 мск выйдут данные по недельной инфляции на прошлой неделе, которые могут оказаться позитивными, если в них будет нивелирован эффект от повышения цен на ЖКХ с 1 июля, считает Никита Степанов из ФГ "Финам". "Это может повысить вероятность более агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, чем он предполагал в предыдущих прогнозах. Поэтому до заседания ЦБ в следующую пятницу, 25 июля, возможен рост российского рынка", - допускает он.

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сша, рф, киев, дмитрий бабин, мосбиржа, сургутнефтегаз, рынок, акции, торги