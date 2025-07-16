https://1prime.ru/20250716/rzhd-859531403.html

РЖД после вагона купе и плацкарта ожидают строительства СВ и ресторана

РЖД после вагона купе и плацкарта ожидают строительства СВ и ресторана - 16.07.2025, ПРАЙМ

РЖД после вагона купе и плацкарта ожидают строительства СВ и ресторана

РЖД после вагона купе и плацкарт с увеличенным габаритом ожидают строительства в этой линейке СВ, вагона с местами-капсулами и ресторана, сообщил в интервью РИА | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T01:05+0300

2025-07-16T01:05+0300

2025-07-16T01:05+0300

общество

ржд

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД после вагона купе и плацкарт с увеличенным габаритом ожидают строительства в этой линейке СВ, вагона с местами-капсулами и ресторана, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Мы понимаем, что комфортно разместить капсульную компоновку возможно только в вагоне габарита Т (вагон с увеличенными габаритами по ширине и длине - ред.)… Дальше в этом габарите планируется плацкарт, СВ, вагон-ресторан, чтобы можно было собирать идентичный поезд", - рассказал Колесников. Длина вагона с местами купе габарита Т увеличена на 73 сантиметра, а ширина на 28 сантиметров. Новый более широкий вагон планируется также с плацкартными местами, заявляли представители производителя - "Трансмашхолдинга". Они уточняли, что в вагонах габарита Т в вагоне купе будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте - 60 вместо 54. ТМХ показывал и концепт вагона с местами-капсулами в этом габарите. Колесников напомнил, что уже получен сертификат для начала эксплуатации вагона купе в габарите Т. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 июля в 9.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ржд, трансмашхолдинг