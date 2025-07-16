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РЖД планируют сохранить название классов обслуживания в поездах

РЖД планируют сохранить название классов обслуживания в поездах - 16.07.2025, ПРАЙМ

РЖД планируют сохранить название классов обслуживания в поездах

РЖД в целом планируют сохранить название классов обслуживания в поездах, но будут и новые, например, для вагонов с местами-капсулами с минимальным объемом услуг | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T01:44+0300

2025-07-16T01:44+0300

2025-07-16T01:44+0300

общество

ржд

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД в целом планируют сохранить название классов обслуживания в поездах, но будут и новые, например, для вагонов с местами-капсулами с минимальным объемом услуг и соответствующим уровнем цены, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Класс обслуживания в поездах холдинга РЖД - это состоящая из цифр и букв система обозначения услуг, которые предоставляются в поездах в зависимости от типа вагона. Например, в плацкарте класс обслуживания 3Э означает, что в вагоне есть кондиционер и биотуалет, но провозить животных нельзя, а в 3Б - все те же услуги и можно ехать с питомцем. "Мы считаем, что пассажир привык к существующей сложившейся системе классов обслуживания и в целом понимает, на что он рассчитывает, приобретая билет. Но жизнь не стоит на месте, меняется структура услуг и сами по себе появляются новые услуги… Мы понимаем, что будут появляться и новые классы обслуживания, их обозначения, но в целом систему классов менять пока не планируем", - ответил Колесников на вопрос, планируют ли РЖД в ближайшее время менять название классов в поездах. В качестве примера, где могут появиться новые классы обслуживания в поездах, он назвал вагон с местами-капсулами. "Например, если говорить о капсульном вагоне. Это не массовая перевозка, а отдельный сегмент ночных поездок в определенных поездах. Такой в некоторой степени класс, ориентированный на минимальный объем услуг и соответствующий уровень цены", - сообщил замглавы РЖД. Он пояснил, что комфортно разместить капсульную компоновку возможно только в вагоне габарита Т (вагон с увеличенными габаритами по ширине и длине). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 июля в 9.00.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , ржд