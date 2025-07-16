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РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными - 16.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными
РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными - 16.07.2025, ПРАЙМ
РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными
РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными, которые могут оказаться в поезде без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T03:42+0300
2025-07-16T03:42+0300
общество
ржд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными, которые могут оказаться в поезде без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Мы ввели в список тем, которые разбираются при обучении наших поездных бригад, вопросы взаимодействия с животными. Нам соответствующие консультации давали профильные общественные организации", - рассказал Колесников. Он отметил, что ситуации, когда беспризорное животное находится в поезде, непростые как для поездной бригады и для пассажиров, так и для самого питомца. "В первую очередь, мы обязаны обеспечить безопасность всех, кто находится в вагоне, включая наших работников. Если в вагоне оказывается животное без сопровождения, проводник не предпринимает самостоятельных действий. Он сообщает начальнику поезда, и далее все действуют по отлаженному порядку: подключаются диспетчер и работники ближайшей станции, где возможно принять животное", - рассказал замглавы РЖД. Когда животное ведет себя спокойно, поездная бригада, при наличии возможности, старается аккуратно изолировать его, например, в служебном купе или безопасной зоне поезда. Все действия фиксируются, ситуация контролируется до момента передачи. "Если поведение животного агрессивное или вызывает опасения, контакт с ним исключается. В этом случае задача бригады – не вмешиваться, а обеспечить визуальное наблюдение, ограничить доступ к потенциально опасной зоне и немедленно передать информацию диспетчеру", - продолжил замглавы РЖД. Такие случаи, подчеркнул он, требуют особенно слаженных и осторожных действий, с приоритетом на безопасность всех участников поездки. Говоря о безопасности самих сотрудников в случае обнаружения беспризорного животного, Колесников отметил, что проводник не остается один в такие моменты. "Есть начальник поезда, есть сотрудники транспортной безопасности, которые сопровождают поезд. Все коллегиально принимают решение, каким образом поступить в этой ситуации с животным. Но самое главное, в этот момент обеспечивается безопасность пассажиров и персонала", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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4.7
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40
192
40
общество , ржд
Общество , РЖД
03:42 16.07.2025
 
РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными

РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными, которые могут оказаться в поезде без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Мы ввели в список тем, которые разбираются при обучении наших поездных бригад, вопросы взаимодействия с животными. Нам соответствующие консультации давали профильные общественные организации", - рассказал Колесников.
Он отметил, что ситуации, когда беспризорное животное находится в поезде, непростые как для поездной бригады и для пассажиров, так и для самого питомца.
"В первую очередь, мы обязаны обеспечить безопасность всех, кто находится в вагоне, включая наших работников. Если в вагоне оказывается животное без сопровождения, проводник не предпринимает самостоятельных действий. Он сообщает начальнику поезда, и далее все действуют по отлаженному порядку: подключаются диспетчер и работники ближайшей станции, где возможно принять животное", - рассказал замглавы РЖД.
Когда животное ведет себя спокойно, поездная бригада, при наличии возможности, старается аккуратно изолировать его, например, в служебном купе или безопасной зоне поезда. Все действия фиксируются, ситуация контролируется до момента передачи.
"Если поведение животного агрессивное или вызывает опасения, контакт с ним исключается. В этом случае задача бригады – не вмешиваться, а обеспечить визуальное наблюдение, ограничить доступ к потенциально опасной зоне и немедленно передать информацию диспетчеру", - продолжил замглавы РЖД.
Такие случаи, подчеркнул он, требуют особенно слаженных и осторожных действий, с приоритетом на безопасность всех участников поездки.
Говоря о безопасности самих сотрудников в случае обнаружения беспризорного животного, Колесников отметил, что проводник не остается один в такие моменты.
"Есть начальник поезда, есть сотрудники транспортной безопасности, которые сопровождают поезд. Все коллегиально принимают решение, каким образом поступить в этой ситуации с животным. Но самое главное, в этот момент обеспечивается безопасность пассажиров и персонала", - пояснил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
 
ОбществоРЖД
 
 
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