https://1prime.ru/20250716/rzhd-859533044.html

РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными

РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными - 16.07.2025, ПРАЙМ

РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными

РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными, которые могут оказаться в поезде без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T03:42+0300

2025-07-16T03:42+0300

2025-07-16T03:42+0300

общество

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859533044.jpg?1752626525

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД ввели в программу обучения проводников темы взаимодействия с животными, которые могут оказаться в поезде без хозяина, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Мы ввели в список тем, которые разбираются при обучении наших поездных бригад, вопросы взаимодействия с животными. Нам соответствующие консультации давали профильные общественные организации", - рассказал Колесников. Он отметил, что ситуации, когда беспризорное животное находится в поезде, непростые как для поездной бригады и для пассажиров, так и для самого питомца. "В первую очередь, мы обязаны обеспечить безопасность всех, кто находится в вагоне, включая наших работников. Если в вагоне оказывается животное без сопровождения, проводник не предпринимает самостоятельных действий. Он сообщает начальнику поезда, и далее все действуют по отлаженному порядку: подключаются диспетчер и работники ближайшей станции, где возможно принять животное", - рассказал замглавы РЖД. Когда животное ведет себя спокойно, поездная бригада, при наличии возможности, старается аккуратно изолировать его, например, в служебном купе или безопасной зоне поезда. Все действия фиксируются, ситуация контролируется до момента передачи. "Если поведение животного агрессивное или вызывает опасения, контакт с ним исключается. В этом случае задача бригады – не вмешиваться, а обеспечить визуальное наблюдение, ограничить доступ к потенциально опасной зоне и немедленно передать информацию диспетчеру", - продолжил замглавы РЖД. Такие случаи, подчеркнул он, требуют особенно слаженных и осторожных действий, с приоритетом на безопасность всех участников поездки. Говоря о безопасности самих сотрудников в случае обнаружения беспризорного животного, Колесников отметил, что проводник не остается один в такие моменты. "Есть начальник поезда, есть сотрудники транспортной безопасности, которые сопровождают поезд. Все коллегиально принимают решение, каким образом поступить в этой ситуации с животным. Но самое главное, в этот момент обеспечивается безопасность пассажиров и персонала", - пояснил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ржд