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РЖД планируют сохранить данные о питомце в личном кабинете хозяина
РЖД планируют сохранить данные о питомце в личном кабинете хозяина - 16.07.2025, ПРАЙМ
РЖД планируют сохранить данные о питомце в личном кабинете хозяина
РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T04:27+0300
2025-07-16T04:27+0300
2025-07-16T04:27+0300
общество
ржд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Он напомнил, что РЖД внесли несколько изменений в правила, которые упростили поездки с животными. Например, теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких домашних животных без необходимости выкупа всех мест в купе. Уточнено количество животных, разрешенных к перевозке в купе – теперь это не зависит от числа пассажиров.
"Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок", - сообщил Колесников.
Эти функции сейчас находятся в разработке и будут внедряться поэтапно, с учетом обратной связи и технической готовности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
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общество , ржд
РЖД планируют сохранить данные о питомце в личном кабинете хозяина
РЖД планируют сделать опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД планируют сделать при онлайн-покупке билета опцию сохранения данных о питомце в личном кабинете хозяина для упрощения оформления билетов, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Он напомнил, что РЖД внесли несколько изменений в правила, которые упростили поездки с животными. Например, теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких домашних животных без необходимости выкупа всех мест в купе. Уточнено количество животных, разрешенных к перевозке в купе – теперь это не зависит от числа пассажиров.
"Работаем и над рядом цифровых решений. В перспективе пассажир сможет заранее получить полную информацию о правилах перевозки своего домашнего животного по конкретному маршруту, сохранить данные о питомце в своем личном кабинете для упрощения оформления будущих поездок", - сообщил Колесников.
Эти функции сейчас находятся в разработке и будут внедряться поэтапно, с учетом обратной связи и технической готовности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.