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РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными
РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными - 16.07.2025, ПРАЙМ
РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными
РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T04:54+0300
2025-07-16T04:54+0300
2025-07-16T04:54+0300
общество
ржд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно", - сообщил Колесников.
РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск
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общество , ржд
РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными
РЖД могут создать на вокзалах специальные зоны ожидания для пассажиров с животными
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно", - сообщил Колесников.
РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск