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РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными

РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными - 16.07.2025, ПРАЙМ

РЖД могут создать на вокзалах зоны ожидания для пассажиров с животными

РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T04:54+0300

2025-07-16T04:54+0300

2025-07-16T04:54+0300

общество

ржд

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД рассматривают возможность создания на вокзалах специальных зон ожидания для пассажиров с животными, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Прорабатываем возможность создания на вокзалах специализированных зон ожидания, где пассажирам с питомцами будет удобно ожидать свой поезд, если они следуют транзитом или пришли на посадку заблаговременно", - сообщил Колесников. РЖД в августе 2024 года сообщали, что сделали специализированные пет-зоны более чем на 170 российских вокзалах. Там размещены просторные боксы с кормом, водой и впитывающими пеленками для поддержания чистоты. Компания также тестировала обустройство "островков" для выгула собак во время стоянки или перед отправлением поезда. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск

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2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ржд