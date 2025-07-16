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РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов
РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов - 16.07.2025, ПРАЙМ
РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов
РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов для дебоширов или изменять законодательство для их наказания, сообщил в интервью РИА... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T05:18+0300
2025-07-16T05:18+0300
2025-07-16T05:18+0300
общество
ржд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов для дебоширов или изменять законодательство для их наказания, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Он отметил, что в настоящее время привлечение к ответственности "дебоширов" в поездах и на инфраструктуре железнодорожного транспорта возможно в рамках существующего Уголовного кодекса.
"Необходимости в дополнительном совершенствовании законодательства в плане наказания дебоширов в поездах мы пока не видим", - ответил Колесников на вопрос об актуальности идеи составления "черного списка" пассажиров нарушителей в поездах и необходимости совершенствования законодательства для наказания дебоширов.
Идея о введении "черного списка" пассажиров-дебоширов в поездах ранее, в том числе в 2018 году, высказывалась представителями РЖД.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск
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общество , ржд
РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов
РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов для дебоширов
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД не видят необходимости вводить "черный список" пассажиров поездов для дебоширов или изменять законодательство для их наказания, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Он отметил, что в настоящее время привлечение к ответственности "дебоширов" в поездах и на инфраструктуре железнодорожного транспорта возможно в рамках существующего Уголовного кодекса.
"Необходимости в дополнительном совершенствовании законодательства в плане наказания дебоширов в поездах мы пока не видим", - ответил Колесников на вопрос об актуальности идеи составления "черного списка" пассажиров нарушителей в поездах и необходимости совершенствования законодательства для наказания дебоширов.
Идея о введении "черного списка" пассажиров-дебоширов в поездах ранее, в том числе в 2018 году, высказывалась представителями РЖД.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск