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В РЖД рассказали, кто чаще всего нарушает правила распития алкоголя

В РЖД рассказали, кто чаще всего нарушает правила распития алкоголя - 16.07.2025, ПРАЙМ

В РЖД рассказали, кто чаще всего нарушает правила распития алкоголя

Пассажиры чаще всего нарушают в поездах дальнего следования в России правила распития алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T05:42+0300

2025-07-16T05:42+0300

2025-07-16T05:42+0300

общество

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Пассажиры чаще всего нарушают в поездах дальнего следования в России правила распития алкоголя, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. По его словам 2024 году в поездах дальнего следования зафиксировано свыше 38 тысяч правонарушений. "В том числе свыше 21 тысячи случаев распития спиртных напитков за пределами вагонов-ресторанов, 10 тысяч случаев мелкого хулиганства, 6,5 тысячи случаев курения в вагонах", - привел данные Колесников. В РЖД РИА Новости пояснили, что вагоны поезда считаются общественным местом. Потребление алкогольной продукции в общественных местах не допускается в соответствии с законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. "По-другому обстоит дело с вагонами-ресторанами. Они имеют соответствующую лицензию. Однако, согласно тому же Федеральному закону № 171-ФЗ, распитие алкогольной продукции, приобретенной в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте (часть 7 статьи 16). Следовательно, забрать купленный напиток с собой в вагон и выпить его там нельзя", - пояснили в компании. Сотрудники полиции, по словам Колесникова, в прошлом году отказали в проезде свыше 15 тысяч пассажиров, нарушавших общественный порядок. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 июля в 9.00.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , ржд