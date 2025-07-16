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РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для раскраски

РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для раскраски - 16.07.2025, ПРАЙМ

РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для раскраски

РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T06:28+0300

2025-07-16T06:28+0300

2025-07-16T06:28+0300

общество

ржд

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "В июле начнем раздавать в поездах дальнего следования детям наборы для творчества – набор карандашей и раскраски, также летом планируем выпуск дорожных наборов эконом и бизнес-класса в специальном дизайне "Города России", - сказал Колесников. Говоря о новшествах в текущем году, он напомнил, что РЖД с 1 июля обновили программу лояльности "РЖД бонус". Там появились 4 уровня вместо двух ("Бронзовый пассажирский", "Серебряный скорый", "Золотой экспресс" и "Платиновый фирменный") со своими привилегиями, а также возможностью частичной оплаты стоимости билета баллами (ранее это было невозможно). "В ближайшее время новые возможности появятся еще и у участников программы поощрения путешественников в туристских поездах "Клуб путешественников", которая входит в "РЖД Бонус", - добавил он. Компания также в текущем году, перечислил Колесников, продолжит упрощать проезд пассажирам льготных категорий и пассажирам с животными. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 июля в 9.00 мск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ржд