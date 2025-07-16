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РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для раскраски - 16.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для раскраски
РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для раскраски - 16.07.2025, ПРАЙМ
РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для раскраски
РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T06:28+0300
2025-07-16T06:28+0300
общество
ржд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "В июле начнем раздавать в поездах дальнего следования детям наборы для творчества – набор карандашей и раскраски, также летом планируем выпуск дорожных наборов эконом и бизнес-класса в специальном дизайне "Города России", - сказал Колесников. Говоря о новшествах в текущем году, он напомнил, что РЖД с 1 июля обновили программу лояльности "РЖД бонус". Там появились 4 уровня вместо двух ("Бронзовый пассажирский", "Серебряный скорый", "Золотой экспресс" и "Платиновый фирменный") со своими привилегиями, а также возможностью частичной оплаты стоимости билета баллами (ранее это было невозможно). "В ближайшее время новые возможности появятся еще и у участников программы поощрения путешественников в туристских поездах "Клуб путешественников", которая входит в "РЖД Бонус", - добавил он. Компания также в текущем году, перечислил Колесников, продолжит упрощать проезд пассажирам льготных категорий и пассажирам с животными. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 июля в 9.00 мск
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40
общество , ржд
Общество , РЖД
06:28 16.07.2025
 
РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для раскраски

РЖД будут раздавать детям в поездах наборы для набора карандашей и раскраски

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД будут раздавать детям в поездах дальнего следования наборы для набор карандашей и раскраски, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"В июле начнем раздавать в поездах дальнего следования детям наборы для творчества – набор карандашей и раскраски, также летом планируем выпуск дорожных наборов эконом и бизнес-класса в специальном дизайне "Города России", - сказал Колесников.
Говоря о новшествах в текущем году, он напомнил, что РЖД с 1 июля обновили программу лояльности "РЖД бонус". Там появились 4 уровня вместо двух ("Бронзовый пассажирский", "Серебряный скорый", "Золотой экспресс" и "Платиновый фирменный") со своими привилегиями, а также возможностью частичной оплаты стоимости билета баллами (ранее это было невозможно).
"В ближайшее время новые возможности появятся еще и у участников программы поощрения путешественников в туристских поездах "Клуб путешественников", которая входит в "РЖД Бонус", - добавил он.
Компания также в текущем году, перечислил Колесников, продолжит упрощать проезд пассажирам льготных категорий и пассажирам с животными.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 июля в 9.00 мск
 
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