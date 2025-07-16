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РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья - 16.07.2025, ПРАЙМ
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РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья
РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья - 16.07.2025, ПРАЙМ
РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья
РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья, гладильные комнаты и ресепшн, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T07:52+0300
2025-07-16T07:52+0300
общество
ржд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья, гладильные комнаты и ресепшн, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. Он напомнил, что первый ресепшн появился в турпоезде "Жемчужина Кавказа". "Мы понимаем, что это нужное пространство. Потому что простой диалог по уточнению графика будущего дня, бронирования экскурсий, сауны или каких-то других услуг востребовано у пассажиров. Сейчас думаем о создании следующих туристических поездов с пространствами для ресепшн", - сказал замглавы РЖД, Колесников добавил, что есть в поезде "Жемчужина Кавказа" и возможность стирки белья и отдельная гладильная комната. "Понимаем, что при долгих поездках без этих возможностей уже не обойтись. Поэтапно и в других туристических поездах это будет делаться", - рассказал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 июля в 9.00.
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40
192
40
общество , ржд
Общество , РЖД
07:52 16.07.2025
 
РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья

РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья и ресепшн

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. РЖД планируют делать в туристических поездах возможность стирки белья, гладильные комнаты и ресепшн, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Он напомнил, что первый ресепшн появился в турпоезде "Жемчужина Кавказа".
"Мы понимаем, что это нужное пространство. Потому что простой диалог по уточнению графика будущего дня, бронирования экскурсий, сауны или каких-то других услуг востребовано у пассажиров. Сейчас думаем о создании следующих туристических поездов с пространствами для ресепшн", - сказал замглавы РЖД,
Колесников добавил, что есть в поезде "Жемчужина Кавказа" и возможность стирки белья и отдельная гладильная комната.
"Понимаем, что при долгих поездках без этих возможностей уже не обойтись. Поэтапно и в других туристических поездах это будет делаться", - рассказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 июля в 9.00.
 
ОбществоРЖД
 
 
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