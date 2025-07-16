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Парламент Украины проголосовал за отставку Шмыгаля
Парламент Украины проголосовал за отставку Шмыгаля - 16.07.2025, ПРАЙМ
Парламент Украины проголосовал за отставку Шмыгаля
Парламент Украины проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства, сообщил депутат украинского... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:33+0300
2025-07-16T15:33+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Парламент Украины проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.В среду Шмыгаль подал заявление о своей отставке с поста премьера. "Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля и все правительство. "За" - 261", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Шмыгаль занимал кресло премьера Украины более пяти лет – с марта 2020 года. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины. Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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общество , украина, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
Парламент Украины проголосовал за отставку Шмыгаля
Парламент Украины проголосовал за отставку Шмыгаля и роспуск всего правительства
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Парламент Украины проголосовал за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко*.
В среду Шмыгаль подал заявление о своей отставке с поста премьера.
"Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля и все правительство. "За" - 261", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Шмыгаль занимал кресло премьера Украины более пяти лет – с марта 2020 года.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.
Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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