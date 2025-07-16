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Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram
Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram - 16.07.2025, ПРАЙМ
Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram
Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T10:24+0300
2025-07-16T10:24+0300
2025-07-16T10:24+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП РФ, штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными в России ресурсами, например, Discord: факт входа на платформу сам по себе не наказывается, наказание наступит только за получение доступа к запрещенной информации. "Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", - констатировал парламентарий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество , рф, instagram, meta, госдума
Общество , РФ, Instagram, Meta, Госдума
Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram
Сенатор Шейкин: россиян не будут штрафовать за вход в Instagram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП РФ, штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными в России ресурсами, например, Discord: факт входа на платформу сам по себе не наказывается, наказание наступит только за получение доступа к запрещенной информации.
"Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", - констатировал парламентарий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Комитет ГД одобрил штрафы за нарушение особого режима спецобъектов ВС РФ