https://1prime.ru/20250716/shtraf-859542190.html

Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram

Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram - 16.07.2025, ПРАЙМ

Россиян не будут штрафовать за вход в Instagram

Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T10:24+0300

2025-07-16T10:24+0300

2025-07-16T10:24+0300

общество

рф

instagram

meta

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/34/841433454_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c7b919f4d118980ed297d77b552214f0.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Россиян не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП РФ, штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta* не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда", - сказал Шейкин. Сенатор отметил, что аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными в России ресурсами, например, Discord: факт входа на платформу сам по себе не наказывается, наказание наступит только за получение доступа к запрещенной информации. "Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением", - констатировал парламентарий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250714/shtrafy-859452703.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, instagram, meta, госдума