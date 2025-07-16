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Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине

Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине

Польская сторона отправила на Украину 45 партий различного вооружения на 4 миллиарда евро, сообщил в среду министр иностранных дел республики Радослав... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T19:20+0300

2025-07-16T19:20+0300

2025-07-16T19:20+0300

вооружения

украина

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ВАРШАВА, 16 июл - ПРАЙМ. Польская сторона отправила на Украину 45 партий различного вооружения на 4 миллиарда евро, сообщил в среду министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на встрече, посвященной пятилетию создания так называемого Люблинского треугольника, объединяющего Польшу, Украину и Литву. "Польша уже передала Украине 45 партий различного оружия и боеприпасов... Мы работаем над дальнейшими поставками... На сегодняшний день Польша выделила 4 миллиарда евро на эту помощь, не считая координации поставок военной техники из других стран и гуманитарной помощи, предоставляемой третьими странами", - сказал Сикорский. Министр заверил, что Польша и Литва продолжат оказывать помощь Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://1prime.ru/20250716/oruzhie-859566683.html

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украина, польша, литва, радослав сикорский, сергей лавров, нато, мид рф