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Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине
Польская сторона отправила на Украину 45 партий различного вооружения на 4 миллиарда евро, сообщил в среду министр иностранных дел республики Радослав... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T19:20+0300
2025-07-16T19:20+0300
вооружения
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ВАРШАВА, 16 июл - ПРАЙМ. Польская сторона отправила на Украину 45 партий различного вооружения на 4 миллиарда евро, сообщил в среду министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на встрече, посвященной пятилетию создания так называемого Люблинского треугольника, объединяющего Польшу, Украину и Литву. "Польша уже передала Украине 45 партий различного оружия и боеприпасов... Мы работаем над дальнейшими поставками... На сегодняшний день Польша выделила 4 миллиарда евро на эту помощь, не считая координации поставок военной техники из других стран и гуманитарной помощи, предоставляемой третьими странами", - сказал Сикорский. Министр заверил, что Польша и Литва продолжат оказывать помощь Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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украина, польша, литва, радослав сикорский, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЛИТВА, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
19:20 16.07.2025
 
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине

Глава МИД Сикорский: Польша отправила Украине 45 партий оружия на 4 миллиарда евро

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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ВАРШАВА, 16 июл - ПРАЙМ. Польская сторона отправила на Украину 45 партий различного вооружения на 4 миллиарда евро, сообщил в среду министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на встрече, посвященной пятилетию создания так называемого Люблинского треугольника, объединяющего Польшу, Украину и Литву.
"Польша уже передала Украине 45 партий различного оружия и боеприпасов... Мы работаем над дальнейшими поставками... На сегодняшний день Польша выделила 4 миллиарда евро на эту помощь, не считая координации поставок военной техники из других стран и гуманитарной помощи, предоставляемой третьими странами", - сказал Сикорский.
Министр заверил, что Польша и Литва продолжат оказывать помощь Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
СМИ: Европа стремится сократить зависимость от закупок американского оружия
16:52
 
ВооруженияУКРАИНАПОЛЬШАЛИТВАРадослав СикорскийСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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