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Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине - 16.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине
Польская сторона отправила на Украину 45 партий различного вооружения на 4 миллиарда евро, сообщил в среду министр иностранных дел республики Радослав... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T19:20+0300
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ВАРШАВА, 16 июл - ПРАЙМ. Польская сторона отправила на Украину 45 партий различного вооружения на 4 миллиарда евро, сообщил в среду министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на встрече, посвященной пятилетию создания так называемого Люблинского треугольника, объединяющего Польшу, Украину и Литву. "Польша уже передала Украине 45 партий различного оружия и боеприпасов... Мы работаем над дальнейшими поставками... На сегодняшний день Польша выделила 4 миллиарда евро на эту помощь, не считая координации поставок военной техники из других стран и гуманитарной помощи, предоставляемой третьими странами", - сказал Сикорский. Министр заверил, что Польша и Литва продолжат оказывать помощь Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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украина, польша, литва, радослав сикорский, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЛИТВА, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Глава МИД Польши Сикорский озвучил размер военной помощи, оказанной Украине
Глава МИД Сикорский: Польша отправила Украине 45 партий оружия на 4 миллиарда евро
ВАРШАВА, 16 июл - ПРАЙМ. Польская сторона отправила на Украину 45 партий различного вооружения на 4 миллиарда евро, сообщил в среду министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на встрече, посвященной пятилетию создания так называемого Люблинского треугольника, объединяющего Польшу, Украину и Литву.
"Польша уже передала Украине 45 партий различного оружия и боеприпасов... Мы работаем над дальнейшими поставками... На сегодняшний день Польша выделила 4 миллиарда евро на эту помощь, не считая координации поставок военной техники из других стран и гуманитарной помощи, предоставляемой третьими странами", - сказал Сикорский.
Министр заверил, что Польша и Литва продолжат оказывать помощь Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
СМИ: Европа стремится сократить зависимость от закупок американского оружия