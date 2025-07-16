https://1prime.ru/20250716/siluanov-859544407.html

Силуанов допустил перенос инфраструктурных проектов при подготовке бюджета

Силуанов допустил перенос инфраструктурных проектов при подготовке бюджета - 16.07.2025, ПРАЙМ

Силуанов допустил перенос инфраструктурных проектов при подготовке бюджета

Реализация некоторых инфраструктурных проектов при подготовке федерального бюджета РФ на следующую трехлетку может быть перенесена на более поздние сроки,... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T11:06+0300

2025-07-16T11:06+0300

2025-07-16T11:06+0300

экономика

антон силуанов

совет федерации

минфин

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Реализация некоторых инфраструктурных проектов при подготовке федерального бюджета РФ на следующую трехлетку может быть перенесена на более поздние сроки, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Согласен с вами, при подготовке бюджета какие-то инфраструктурные проекты могут быть перенесены, их реализация, на более поздние сроки. Поэтому это вопрос уже настройки, вопрос приоритизации наших финансовых возможностей", - сказал Силуанов, выступая на заседании Совета Федерации. При этом он подчеркнул, что все планы на текущий год обеспечены ресурсами. "И в этом году все, что запланировано в бюджете, будет реализовано", - заверил глава Минфина.

https://1prime.ru/20250716/sovfed--859544109.html

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антон силуанов, совет федерации, минфин