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СМИ: Франция не будет участвовать в закупке оружия США для Украины

СМИ: Франция не будет участвовать в закупке оружия США для Украины - 16.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Франция не будет участвовать в закупке оружия США для Украины

Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия, сообщает газета... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:43+0300

2025-07-16T08:43+0300

2025-07-16T08:43+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия, сообщает газета Politico. Издание отмечает, что Франция не прозвучала, когда генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом перечислял страны, готовые принять участие в инициативе по закупке американского вооружения для Украины. Как пишет издание, президент Франции Эммануэль Макрон давно призывает европейцев развивать собственную оборонную промышленность за счет закупок вооружений у местных производителей. "По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия", - пишет издание со ссылкой на двух осведомленных французских чиновников. Во вторник чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в США для ВСУ, она помогает Украине другими способами. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, париж, дональд трамп, марк рютте, эммануэль макрон, нато, politico, всу