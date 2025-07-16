https://1prime.ru/20250716/smi-859538654.html

СМИ: инициатива по закупке оружия США для Украины принадлежит Германии

СМИ: инициатива по закупке оружия США для Украины принадлежит Германии - 16.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: инициатива по закупке оружия США для Украины принадлежит Германии

Инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии, Берлин продвигал ее, сообщает газета Politico со ссылкой на немецких чиновников. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T08:46+0300

2025-07-16T08:46+0300

2025-07-16T08:46+0300

вооружения

украина

германия

сша

дональд трамп

сергей лавров

нато

politico

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии, Берлин продвигал ее, сообщает газета Politico со ссылкой на немецких чиновников. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит. "Руководство Германии, в частности, продвигало это соглашение... В частном порядке немецкие чиновники заявляют, что эта инициатива была идеей Германии", - говорится в материале издания. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250716/smi-859538174.html

украина

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico, мид рф