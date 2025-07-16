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ЦБ Турции может снизить ключевую ставку в конце июля

ЦБ Турции может снизить ключевую ставку в конце июля - 16.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ Турции может снизить ключевую ставку в конце июля

Центральный банк Турции планирует пойти на снижение ключевой ставки на 2,5-3 процентных пункта на ближайшем заседании в конце июля, пишет проправительственная... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T09:37+0300

2025-07-16T09:37+0300

2025-07-16T09:37+0300

экономика

турция

мехмет шимшек

центральные банки

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АНКАРА, 16 июл - ПРАЙМ. Центральный банк Турции планирует пойти на снижение ключевой ставки на 2,5-3 процентных пункта на ближайшем заседании в конце июля, пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на заявления главы минфина Мехмета Шимшека на закрытой встрече. ЦБ Турции на заседании 19 июня сохранил ключевую ставку на уровне 46%. Издание Ekonomim в конце мая писало, что турецкий регулятор может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике. "Согласно полученной информации, если не произойдет никаких неожиданных событий, ожидается, что Центральный банк примет решение о снижении ставки на заседании Комитета по денежно-кредитной политике, которое состоится 24 июля. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек дал понять, что снижение процентной ставки произойдет в течение этого месяца, как во время консультаций с депутатами, так и во время заседания правящей партии (Ak Parti) в Кызылджахамаме. Экономические ведомства ожидают, что Центральный банк снизит процентные ставки на 250-300 базисных пунктов", - пишет издание. Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. А перед самым новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. В июне рост цен составил 1,37% в месячном выражении, а в годовом - замедлился до 35,05%.

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турция, мехмет шимшек, центральные банки