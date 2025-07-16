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Сотрудники РЖД находили в поездах животных без хозяина
Сотрудники РЖД находили в поездах животных без хозяина - 16.07.2025, ПРАЙМ
Сотрудники РЖД находили в поездах животных без хозяина
Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T04:06+0300
2025-07-16T04:06+0300
2025-07-16T04:06+0300
общество
ржд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"За прошедшее время после истории с Твиксом произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом", - рассказал он.
РЖД после случая с котом Твиксом, говорил Колесников, выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде бесхозного животного. Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.
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общество , ржд
Сотрудники РЖД находили в поездах животных без хозяина
Колесников: сотрудники РЖД находили в поездах более десятка животных без хозяина
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"За прошедшее время после истории с Твиксом произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом", - рассказал он.
РЖД после случая с котом Твиксом, говорил Колесников, выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде бесхозного животного. Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.