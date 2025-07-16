https://1prime.ru/20250716/sotrudniki-859533228.html

Сотрудники РЖД находили в поездах животных без хозяина

Сотрудники РЖД находили в поездах животных без хозяина - 16.07.2025, ПРАЙМ

Сотрудники РЖД находили в поездах животных без хозяина

Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T04:06+0300

2025-07-16T04:06+0300

2025-07-16T04:06+0300

общество

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859533228.jpg?1752627972

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Сотрудники РЖД после случая с котом Твиксом находили в поездах более десятка животных без хозяина, все истории были со счастливым концом, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "За прошедшее время после истории с Твиксом произошло больше десятка случаев, когда в поездах находились животные без хозяина, и все они со счастливым концом", - рассказал он. РЖД после случая с котом Твиксом, говорил Колесников, выстроили четкий регламент действий поездной бригады при обнаружении в поезде бесхозного животного. Его довозят до ближайшего вокзала большого города, где есть приюты, в которые можно передать это животное. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ржд