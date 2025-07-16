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Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год - 16.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250716/sovfed--859544109.html
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год - 16.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:01+0300
2025-07-16T11:01+0300
экономика
рф
антон силуанов
совет федерации
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Документ был внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам - 40,18 триллиона рублей (108,1%). Бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП дефицит снизился до 1,7% с 1,8%. Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы, отмечал министр финансов Антон Силуанов. В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. Объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей. Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета). Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.
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рф, антон силуанов, совет федерации, фнб, россия, совфед
Экономика, РФ, Антон Силуанов, Совет Федерации, ФНБ, РОССИЯ, Совфед
11:01 16.07.2025
 
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год

Совет Федерации одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год.
Документ был внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам - 40,18 триллиона рублей (108,1%).
Бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП дефицит снизился до 1,7% с 1,8%.
Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы, отмечал министр финансов Антон Силуанов.
В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. Объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей.
Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета).
Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.
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Комитет Совфеда поддержал закон об исполнении бюджета России за 2024 год
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ЭкономикаРФАнтон СилуановСовет ФедерацииФНБРОССИЯСовфед
 
 
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