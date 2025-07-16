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Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год - 16.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:01+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год. Документ был внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам - 40,18 триллиона рублей (108,1%). Бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП дефицит снизился до 1,7% с 1,8%. Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы, отмечал министр финансов Антон Силуанов. В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. Объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей. Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета). Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.
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Экономика, РФ, Антон Силуанов, Совет Федерации, ФНБ, РОССИЯ, Совфед
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
Совет Федерации одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета РФ за 2024 год.
Документ был внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36,708 триллиона рублей (104,7% к утвержденным ранее законом о бюджете), по расходам - 40,18 триллиона рублей (108,1%).
Бюджет исполнен с дефицитом 3,472 триллиона рублей. По отношению к ВВП дефицит снизился до 1,7% с 1,8%.
Большая часть дополнительных доходов поступила от ненефтегазовой экономики, выросли и нефтегазовые доходы в связи с изменением конъюнктуры цен на энергоресурсы, отмечал министр финансов Антон Силуанов.
В абсолютном выражении доходы бюджета за 2024 год по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,58 триллиона рублей, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов на 5,27 триллиона рублей, нефтегазовых - на 2,31 триллиона рублей. Объем средств ФНБ на 1 января 2025 года составил около 11,88 триллиона рублей.
Из федерального бюджета в прошлом году были предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ в сумме 3,653 триллиона рублей (99,1% от уточненной росписи бюджета), бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ – 5,957 триллиона рублей (14,8% общего объема расходов федерального бюджета).
Все социальные обязательства, запланированные федеральным бюджетом на 2024 год, были выполнены, подчеркивал Силуанов.
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