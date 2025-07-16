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В "Яндекс Go" рассказали о виртуальных очередях на такси
В "Яндекс Go" рассказали о виртуальных очередях на такси - 16.07.2025, ПРАЙМ
В "Яндекс Go" рассказали о виртуальных очередях на такси
Электронная очередь на такси в приложении "Яндекс Go" срабатывает в тарифе "Эконом" в моменты пикового спроса, в том числе в период ливней и гроз, с ее помощью... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T11:08+0300
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экономика
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Электронная очередь на такси в приложении "Яндекс Go" срабатывает в тарифе "Эконом" в моменты пикового спроса, в том числе в период ливней и гроз, с ее помощью пассажиры могут оценить, каким образом выгоднее и быстрее можно добраться до пункта назначения, сообщили в пресс-службе "Яндекса". "Сильные ливни и грозы на этой неделе в Москве и других городах могут привести к пиковому спросу и срабатыванию виртуальных очередей на такси… Когда заказов будет намного больше, чем водителей на линии, в тарифе "Эконом" может автоматически появляться виртуальная очередь, которая помогает решить, на каком транспорте будет быстрее и выгоднее добраться", - говорится в сообщении. По подсчетам аналитиков компании, во время сильных осадков в российских городах в июле очередь возникала примерно в 5-7% заказов. В среднем в таких очередях могли находиться 7-8 пассажиров, а самые длинные очереди превышали 40 человек. В такой период машина в среднем назначалась пассажиру за 3 минуты. "В Москве днем во время ливней очереди могут возникать у станций метро и крупных транспортных узлов, откуда одновременно хотят уехать много пассажиров. Также вероятно возникновение виртуальных очередей на такси в Москве и ночью, когда спрос из-за непогоды повышается, а водителей на линии меньше, чем днем", - добавили в "Яндексе". Там отметили, что во время ливней очереди короче, чем после массовых мероприятий, и возникают не в одной локации, а в разных точках города. Основываясь на длине и темпах продвижения очереди, пассажиры могут решить, оставаться и ждать машину в "Экономе", заказать такси по другому тарифу, сесть на общественный транспорт или дождаться окончания ливня. "Часть пользователей выберет другие способы добраться или решит уехать позже. Благодаря этому спрос на "Эконом" будет уменьшаться, свободных водителей станет больше - повышающий коэффициент на поездки начнет снижаться", - заключили в компании.
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общество , москва, яндекс
Экономика, Общество , МОСКВА, Яндекс
В "Яндекс Go" рассказали о виртуальных очередях на такси
"Яндекс Go": виртуальная очередь на такси срабатывает в период пикового спроса
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Электронная очередь на такси в приложении "Яндекс Go" срабатывает в тарифе "Эконом" в моменты пикового спроса, в том числе в период ливней и гроз, с ее помощью пассажиры могут оценить, каким образом выгоднее и быстрее можно добраться до пункта назначения, сообщили в пресс-службе "Яндекса".
"Сильные ливни и грозы на этой неделе в Москве и других городах могут привести к пиковому спросу и срабатыванию виртуальных очередей на такси… Когда заказов будет намного больше, чем водителей на линии, в тарифе "Эконом" может автоматически появляться виртуальная очередь, которая помогает решить, на каком транспорте будет быстрее и выгоднее добраться", - говорится в сообщении.
По подсчетам аналитиков компании, во время сильных осадков в российских городах в июле очередь возникала примерно в 5-7% заказов. В среднем в таких очередях могли находиться 7-8 пассажиров, а самые длинные очереди превышали 40 человек. В такой период машина в среднем назначалась пассажиру за 3 минуты.
"В Москве днем во время ливней очереди могут возникать у станций метро и крупных транспортных узлов, откуда одновременно хотят уехать много пассажиров. Также вероятно возникновение виртуальных очередей на такси в Москве и ночью, когда спрос из-за непогоды повышается, а водителей на линии меньше, чем днем", - добавили в "Яндексе".
Там отметили, что во время ливней очереди короче, чем после массовых мероприятий, и возникают не в одной локации, а в разных точках города. Основываясь на длине и темпах продвижения очереди, пассажиры могут решить, оставаться и ждать машину в "Экономе", заказать такси по другому тарифу, сесть на общественный транспорт или дождаться окончания ливня.
"Часть пользователей выберет другие способы добраться или решит уехать позже. Благодаря этому спрос на "Эконом" будет уменьшаться, свободных водителей станет больше - повышающий коэффициент на поездки начнет снижаться", - заключили в компании.
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