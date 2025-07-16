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Совфед одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Совфед одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы - 16.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:09+0300
2025-07-16T13:09+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток. Законом увеличивается срок действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина в РФ с 16 до 30 суток – при сохранении кратности данной визы. Кроме того, законом исключается свидетельство о рождении (для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста четырнадцати лет) из числа документов, по которым можно въезжать в РФ и выезжать из неё.
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рф, совет федерации
Совфед одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы
Совфед одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток.
Законом увеличивается срок действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина в РФ с 16 до 30 суток – при сохранении кратности данной визы.
Кроме того, законом исключается свидетельство о рождении (для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, не достигших возраста четырнадцати лет) из числа документов, по которым можно въезжать в РФ и выезжать из неё.
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