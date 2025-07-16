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СФ утвердил льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами - 16.07.2025, ПРАЙМ
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СФ утвердил льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами
СФ утвердил льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами - 16.07.2025, ПРАЙМ
СФ утвердил льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:05+0300
2025-07-16T15:05+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Устанавливается, что перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. Закон определяет, что в указанный перечень не войдут иностранные государства, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Кроме того, для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма", под которым следует понимать величину, полученную путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентами по поручению туроператора. Законом предусматривается, что туроператоры, осуществляющие деятельность только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать фонд персональной ответственности в размере не менее 7% от общей стоимости туров за предыдущий год. Отмечается, что взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема. Устанавливается, что для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, а также сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора. Туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованного им туристского продукта. Также закрепляется норма о запрете для таких туроператоров на реализацию комплексного турпродукта в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение данной нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и даст невозможность в дальнейшем осуществлять туроператорскую деятельность.
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рф, совет федерации, бизнес, совфед, туризм
РФ, Совет Федерации, Бизнес, Совфед, Туризм
15:05 16.07.2025
 
СФ утвердил льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами

Совфед одобрил льготный режим для туроператоров, работающих с дружественными странами

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами.
Устанавливается, что перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. Закон определяет, что в указанный перечень не войдут иностранные государства, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия.
Кроме того, для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма", под которым следует понимать величину, полученную путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентами по поручению туроператора.
Законом предусматривается, что туроператоры, осуществляющие деятельность только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать фонд персональной ответственности в размере не менее 7% от общей стоимости туров за предыдущий год. Отмечается, что взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема.
Устанавливается, что для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, а также сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора.
Туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованного им туристского продукта. Также закрепляется норма о запрете для таких туроператоров на реализацию комплексного турпродукта в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение данной нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и даст невозможность в дальнейшем осуществлять туроператорскую деятельность.
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Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма
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