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СФ утвердил льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами

СФ утвердил льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами - 16.07.2025, ПРАЙМ

СФ утвердил льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T15:05+0300

2025-07-16T15:05+0300

2025-07-16T15:05+0300

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий льготный режим для российских туроператоров, работающих с дружественными странами. Устанавливается, что перечень дружественных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. Закон определяет, что в указанный перечень не войдут иностранные государства, включенные в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Кроме того, для расчета отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО) вводится понятие "общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма", под которым следует понимать величину, полученную путем суммирования общих цен туристского продукта, указанных в договорах о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, заключенных туроператором и турагентами по поручению туроператора. Законом предусматривается, что туроператоры, осуществляющие деятельность только в сфере выездного туризма, обязаны сформировать фонд персональной ответственности в размере не менее 7% от общей стоимости туров за предыдущий год. Отмечается, что взносы в фонд уплачиваются ежеквартально (1% от стоимости проданных туров), а при резком росте продаж в первом квартале - сразу 1% от текущего объема. Устанавливается, что для туроператора, осуществляющего деятельность одновременно в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма, а также сформировавшего ФПО в указанном максимальном размере, не требуется финансовое обеспечение ответственности туроператора. Туроператоры, организующие поездки исключительно в сопредельные государства, вправе не учитывать общую цену реализованного им туристского продукта. Также закрепляется норма о запрете для таких туроператоров на реализацию комплексного турпродукта в страны, которые не являются сопредельными. Нарушение данной нормы повлечет исключение из реестра туроператоров и даст невозможность в дальнейшем осуществлять туроператорскую деятельность.

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рф, совет федерации, бизнес, совфед, туризм