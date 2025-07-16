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Совфед одобрил закон об увеличении срока подачи заявки на выдачу патента

Совфед одобрил закон об увеличении срока подачи заявки на выдачу патента - 16.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об увеличении срока подачи заявки на выдачу патента

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий срок, в течение которого можно подать заявку на выдачу патента на изобретение, информация о... | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T12:57+0300

2025-07-16T12:57+0300

2025-07-16T12:57+0300

общество

совет федерации

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий срок, в течение которого можно подать заявку на выдачу патента на изобретение, информация о котором раскрыта. Федеральным законом увеличивается срок, в течение которого лицо вправе подать заявку на выдачу патента после раскрытия им информации об изобретении – с шести до 12 месяцев. Как отметили в конституционном комитете СФ, принятие закона позволит расширить возможности защиты прав авторов.

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общество , совет федерации