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Совфед одобрил закон об увеличении срока подачи заявки на выдачу патента
Совфед одобрил закон об увеличении срока подачи заявки на выдачу патента - 16.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об увеличении срока подачи заявки на выдачу патента
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий срок, в течение которого можно подать заявку на выдачу патента на изобретение, информация о... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T12:57+0300
2025-07-16T12:57+0300
2025-07-16T12:57+0300
общество
совет федерации
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий срок, в течение которого можно подать заявку на выдачу патента на изобретение, информация о котором раскрыта. Федеральным законом увеличивается срок, в течение которого лицо вправе подать заявку на выдачу патента после раскрытия им информации об изобретении – с шести до 12 месяцев. Как отметили в конституционном комитете СФ, принятие закона позволит расширить возможности защиты прав авторов.
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общество , совет федерации
Общество , Совет Федерации
Совфед одобрил закон об увеличении срока подачи заявки на выдачу патента
Совфед одобрил закон, увеличивающий срок подачи заявки на выдачу патента
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий срок, в течение которого можно подать заявку на выдачу патента на изобретение, информация о котором раскрыта.
Федеральным законом увеличивается срок, в течение которого лицо вправе подать заявку на выдачу патента после раскрытия им информации об изобретении – с шести до 12 месяцев.
Как отметили в конституционном комитете СФ, принятие закона позволит расширить возможности защиты прав авторов.
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2024 год