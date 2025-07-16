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СФ одобрил закон о защите прав граждан, отказавшихся от приватизации жилья - 16.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СФ одобрил закон о защите прав граждан, отказавшихся от приватизации жилья
СФ одобрил закон о защите прав граждан, отказавшихся от приватизации жилья - 16.07.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о защите прав граждан, отказавшихся от приватизации жилья
Сенаторы одобрили поправки в Жилищный кодекс РФ, по которым граждане, ранее отказавшиеся от приватизации жилья, могут приобрести право на предоставление им... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T13:25+0300
2025-07-16T13:25+0300
экономика
рф
конституционный суд
совфед
недвижимость
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в Жилищный кодекс РФ, по которым граждане, ранее отказавшиеся от приватизации жилья, могут приобрести право на предоставление им жилого помещения по договору социального найма вне очереди при изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (МКД). Документ устанавливает, что бывшие члены семьи собственника приватизированного жилого помещения, которые имели равные права пользования с собственником в момент приватизации и отказались от участия в ней, смогут приобрести право на предоставление им жилья по договору социального найма вне очереди при условии, что для них изымаемое жилое помещение является единственным и они приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении или имеют право состоять на таком учете. Закон также предусматривает возможность денежной компенсации гражданам, выселяемым из жилых помещений. Проект был разработан во исполнение постановления Конституционного Суда России. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда норм.
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рф, конституционный суд, совфед, недвижимость
Экономика, РФ, Конституционный суд, Совфед, Недвижимость
13:25 16.07.2025
 
СФ одобрил закон о защите прав граждан, отказавшихся от приватизации жилья

Совфед одобрил закон о защите прав граждан, отказавшихся от приватизации жилья

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в Жилищный кодекс РФ, по которым граждане, ранее отказавшиеся от приватизации жилья, могут приобрести право на предоставление им жилого помещения по договору социального найма вне очереди при изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (МКД).
Документ устанавливает, что бывшие члены семьи собственника приватизированного жилого помещения, которые имели равные права пользования с собственником в момент приватизации и отказались от участия в ней, смогут приобрести право на предоставление им жилья по договору социального найма вне очереди при условии, что для них изымаемое жилое помещение является единственным и они приняты на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении или имеют право состоять на таком учете.
Закон также предусматривает возможность денежной компенсации гражданам, выселяемым из жилых помещений.
Проект был разработан во исполнение постановления Конституционного Суда России.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда норм.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
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13:09
 
ЭкономикаРФКонституционный судСовфедНедвижимость
 
 
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