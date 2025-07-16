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Совфед одобрил закон об исполнении бюджета фонда ОМС

Совфед одобрил закон об исполнении бюджета фонда ОМС - 16.07.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об исполнении бюджета фонда ОМС

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год. | 16.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-16T14:26+0300

2025-07-16T14:26+0300

2025-07-16T14:26+0300

экономика

омс

совет федерации

фонд пенсионного и социального страхования

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об исполнении бюджета фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год. Бюджет фонда исполнен с дефицитом в размере 19,02 миллиарда рублей при утвержденном объёме 147,07 миллиарда рублей. Доходы фонда составили 3870,38 миллиарда рублей, расходы – 3889,38 миллиарда рублей. Как отметили в социальном комитете Совфеда страховые взносы на ОМС в 2024 году, уплаченные работодателями, ИП за работающее население и органами исполнительной власти субъектов РФ за неработающее население составили 3337,38 миллиарда рублей. Там также добавили, что средства обеспечили подушевой норматив в размере 17932,5 рубля, что больше подушевого норматива в 2023 году на 2108,9 рубля. На финансовое обеспечение организации обязательного страхования в субъектах РФ прошлом году в бюджеты территориальных фондов ОМС фондом были направлены субвенции в размере 3,12 триллиона рублей (100% от утвержденного объема). Данная субвенция обеспечила сбалансированность базовой программы ОМС на территориях всех регионах. Из федерального бюджета фонду были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 486,573 миллиарда рублей (99,99% от утвержденного объема), с учетом перераспределения объемов финансирования в соответствии с поручением правительства. А размер межбюджетных трансфертов, переданных фондом бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в ФОМС, на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам, составил 166,944 миллиарда рублей.

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омс, совет федерации, фонд пенсионного и социального страхования