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Совфед одобрил увеличение пособия по беременности и родам студенткам
Совфед одобрил увеличение пособия по беременности и родам студенткам - 16.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил увеличение пособия по беременности и родам студенткам
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в... | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T15:51+0300
2025-07-16T15:51+0300
2025-07-16T15:51+0300
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в колледжах и вузах. Законом предусмотрено увеличение размера пособия до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от факта получения стипендии. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля. Ранее пособие выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа и составляло от 9333 до 23333 рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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общество , рф, совет федерации
Экономика, Общество , РФ, Совет Федерации
Совфед одобрил увеличение пособия по беременности и родам студенткам
СФ одобрил увеличение пособия по беременности и родам обучающимся в колледжах и вузах
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в колледжах и вузах.
Законом предусмотрено увеличение размера пособия до 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, независимо от факта получения стипендии. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля.
Ранее пособие выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа и составляло от 9333 до 23333 рублей.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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