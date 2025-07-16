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Совфед одобрил закон о студенческой семье
Совфед одобрил закон о студенческой семье - 16.07.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о студенческой семье
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие "студенческая семья". | 16.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-16T16:29+0300
2025-07-16T16:29+0300
2025-07-16T16:29+0300
общество
совет федерации
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие "студенческая семья". Законом определяется, что к студенческим семья относятся обучающиеся в колледжах или вузах молодые семьи, в которых оба лица в браке воспитывают ребенка или детей, либо лицо, являющееся единственным родителем, в возрасте до 35 лет. Уточняется, что меры государственной поддержки будут оказываться студенческим семьям вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам – членам таких семей.
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общество , совет федерации
Общество , Совет Федерации
Совфед одобрил закон о студенческой семье
Совфед одобрил закон, определяющий понятие "студенческая семья"
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, определяющий в российском законодательстве понятие "студенческая семья".
Законом определяется, что к студенческим семья относятся обучающиеся в колледжах или вузах молодые семьи, в которых оба лица в браке воспитывают ребенка или детей, либо лицо, являющееся единственным родителем, в возрасте до 35 лет.
Уточняется, что меры государственной поддержки будут оказываться студенческим семьям вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам – членам таких семей.
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